Após disputar três partidas pelo Remo, lateral deixa o Leão Azul: 'toda sorte do mundo ao Remo'

O lateral-esquerdo Ely, de 21 anos, não é mais jogador do Remo. O atleta anunciou sua saída do clube em seu perfil no Instagram. O atleta informou que não faz mais parte do elenco profissional azulino e agradeceu os quatro anos em que esteve defendendo as cores do Leão Azul.

“Hoje se encerra minha passagem pelo Clube do Remo, foram 4 anos de muitas vitórias, derrotas e muito aprendizado. Agradeço a todas as pessoas que me ajudaram durante esse período, muito feliz pelo que vivi no clube, desejo toda a sorte do mundo ao Remo e que consigam o acesso, vamos em buscar de novos ares! Tudo posso naquele que me fortalece”, publicou.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Ely esteve no time do Remo na disputa da Copa São Paulo desse ano e, ao lado de Guty, Jonilson e Renan Tiago, foi um dos destaques na campanha azulina na Copinha, a melhor do clube em toda a história. Ely também conquistou o título do Campeonato Paraense na categoria Sub-20 e subiu para o profissional, após a disputa da Copa São Paulo a pedido do técnico Marcelo Cabo. O jogador também atuou profissionalmente pelo Remo, foram três partidas, todas elas pelo Campeonato Paraense.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, muitos torcedores e companheiros de clube postaram mensagens de apoio à Ely e desejaram sucesso na carreira. Renan Tiago, o meia Soares, além do volante Henrique, deixaram comentários na publicação de Ely.

“Você é craque, irmão. Deus abençoe grandiosamente a sua nova jornada. Deus é contigo sempre. Estamos juntos, irmão” – Renan Tiago

“Boa sorte na sua nova jornada. Que Deus abençoe e te proteja sempre, meu irmãozinho. Sou teu fã” – Soares

“Você é craque, meu irmão. Que Deus abençoe e estou torcendo muito por você” – Henrique