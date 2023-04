Destaque da Copinha pelo Remo, meia Guty, que já jogou pelo profissional, desce para a base azulina

O Remo estreou na nova competição organizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), diante do Trabalhista. O jogo ocorreu no Centro da Juventude (CEJU), em Belém e o Leão Azul venceu por 4 a 0. Um dos jogadores do Remo que chamou a atenção foi o meia Guty, de 19 anos, grande destaque azulino na Copa São Paulo e que estava no profissional. A equipe de O Liberal apurou com fontes internas do Leão, que o atleta desceu para novamente para a base para a disputa da competição Sub-20.

A equipe azulina derrotou o Trabalhista com gols de Ramires, Matheus Grecco (duas vezes) e Guty, meia de 19 anos, que brilhou na disputa da Copa São Paulo deste ano, marcando dois golaços e foi peça fundamental no time azulino, que obteve a melhor campanha do clube na história da Copinha, chegando à terceira fase da competição nacional. Com o destaque, Guty subiu para o time profissional e iniciou a rotina de treinos com a equipe de cima. O meia chegou a atuar em três partidas oficiais com a camisa do Remo neste Campeonato Paraense, no clássico contra a Tuna Luso, contra o Tapajós e por último diante do Castanhal, sendo que nesta partida foi titular e foi substituído já na reta final do segundo tempo.

De acordo com informações repassadas ao O Liberal, o meia Guty desceu para as categorias de base para pegar mais rodagem e tentar ajudar o Leão Azul na competição não profissional, já que possui idade para a disputa. Como o jogador está inscrito no Parazão profissional, ele poderá atuar no time de cima normalmente. Além de Guty, outros dois atletastambém foram escolhidos para compor o time de base. O atacante Felipinho, que estava treinando entre os profissionais, acabou descendo para o Sub-20 e também está na disputa da Copa Pará. O mesmo ocorreu com o zagueiro Renan.