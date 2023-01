Destaque do Remo na Copinha, Guty teve vídeo comentado pelo atacante Rony do Palmeiras

O meia-atacante Guty, de 19 anos, jogador do Remo que está disputando a Copa São Paulo, marcou dois golaços bem parecidos, um diante do Juventus-SP e outro contra o São Caetano-SP, seu ex-clube, sempre chutando de fora da área, no alto, sem chances para os goleiros. Um dos vídeos de Guty, nas redes sociais, ganhou um comentário do jogador palmeirense.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Ídolo do palmeiras e revelado na base do Remo, Rony comentou na publicação de Guty, no Instagram, na postagem de um dos gols do jovem atleta azulino. Rony escreveu “Joga a luva” e em seguida colocou emotions de mãos aplaudindo o lance.

Comentário de Rony

VEJA MAIS

Guty é um dos destaques do Remo na Copinha. O jogador recebeu propostas de três clubes, um deles de fora do país, além de ter contrato com o Leão Azul e multa rescisória entre R$1.5 milhão e R$1.8milhão, revelou ao O Liberal, o diretor das categorias de base do Remo.

A equipe azulina se classificou em primeiro no grupo da Copinha e encara o Nacional-SP, nesta sexta-feira (13), às 12h45 em partida única.