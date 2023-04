Com desfalques, Corinthians divulga lista de jogadores relacionados para jogo contra o Remo; confira

O Corinthians fez o último treino em São Paulo (SP), antes da viagem a Belém, para enfrentar o Remo, amanhã (12), às 21h30, no Mangueirão, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Fernando Lázaro relacionou 23 jogadores para encarar o Leão Azul, porém, a equipe terá alguns desfalques.

O treinador do Timão não terá os zagueiros Balbuena e Caetano, o lateral Rafael Ramos, além do meia Renato Augusto e do atacante Júnior Moraes. Por outro lado, o clube paulista terá nomes importantes na história do clube, como o goleiro Cássio, os laterais Fagner e Fábio Santos, o meio-campista Paulinho, além do atacante paraguaio Romero.

Fotos do último treino do Corinthians em Saão Paulo

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

GOLEIROS

Cássio

Carlos Miguel

Matheus Donelli

LATERAIS

Fábio Santos

Fagner

Matheus Bidu

ZAGUEIRO

Bruno Mendez

Gil

Murillo

MEIO-CAMPISTAS

Cantillo

Du Queiroz

Fausto Vera

Giuliano

Matheus Araújo

Maycon

Paulinho

Rony

ATACANTES

Adson

Chrystian Barletta

Pedro

Róger Guedes

Romero

Yuri Alberto

Se liga!

Remo x Corinthians se enfrentam na quarta-feira (12), às 21h30, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, enquanto a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão no Youtube e na frequência 97.5MHz.