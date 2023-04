Torcedoras do Remo recebem jogadores do Corinthians em aeroporto com pedido ‘Peguem leve’

O time do Corinthians chegou em Belém na noite da última terça-feira (11), para cumprir a agenda da Copa do Brasil e enfrentar o Clube do Remo pela terceira rodada da competição, nesta quarta-feira (12), às 21h30, no Estádio do Mangueirão.

Durante o desembarque dos jogadores do Timão, algumas torcedoras do Remo, presentes no aeroporto, brincaram com os atletas. “Boa noite. Peguem leve com meu Leão viu, por favor, peguem leve”, pediu uma das torcedoras, que registrou a brincadeira em um vídeo divulgado nas redes sociais.





O Leão enfrenta o Corinthians buscando a redenção com a torcida após as duas últimas derrotas contra o Paysandu, seu principal rival. O jogo terá transmissão lance a lance no OLiberal.com, e a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão na frequência 97.5MHz e pelo Youtube.