Sem competições nacionais até o início da Série C, volante do Remo prega atenção total ao Cametá

Passada a euforia da Copa do Brasil, os azulinos retornam ao mundo real do Campeonato Paraense, onde estão há 90 minutos da grande final. Se vencer o Cametá neste domingo, no Baenão, os azulinos não só garantem a vaga na decisão, como também elevam a confiança do torcedor, que anda meio pensativo após a eliminação para o Corinthians, na última quarta-feira (26), após perder por 2 a 0 e deixar a competição através das penalidades máximas. O melhor remédio para trazer de volta a alegria, segundo os atletas, é fazer uma boa apresentação diante do Mapará Remoso, que vem totalmente dedicado a estragar a festa azulina.

"A gente mostrou não só para nós mesmos e para o nosso torcedor, mas para o Brasil, que somos uma equipe forte. Soubemos respeitar os corinthianos e todos os clubes desta copa do brasil. Respeitamos e mostramos o nosso futebol. Em casa fizemos uma ótima partida, impomos nosso jogo, postura coletiva. Na volta fomos sabendo das chanes e nos doamos até o último minuto. Obviamente que tivemos erros cruciais, mas isso a gente tem um ano inteiro para mostrar o quão forte é a nossa equipe. Saímos de cabeça erguida, porque foi honrosa", avalia o volante Pablo Roberto.

"Passou a Copa do Brasil e a Copa Verde. O que a gente tem é o Parazão, então vamos focar para fazer uma grande partida e tentar a classificação. Esse é o jogo mais importante nesse momento", completa. Apesar da derrota para o Timão, o meia destaca que o time, de um modo geral, faz uma campanha positiva, sobretudo no certame estadual, que o time liderou do início ao fim. "A gente vem com bons números. Foram grandes vitórias, uma sequência delas, então vamos tentar ao máximo manter. Tivemos alguns empates e derrotas, mas conseguimos mostrar o nosso potencial. Na sequência vamos trabalhar para vir mais forte do que fomos no início do ano. Com mais entrosamento vamos melhorar e buscar o acesso para a Série B", diz.

O acesso à segunda divisão, a partir do término do estadual, será a grande prioridade do time, que entra em campo pela Série C no próximo dia 4 de maio, contra a equipe do São Bernardo, no interior paulista. "Cada competição é uma ansiedade diferente. Sabemos o quanto ela é importante para a instituição Reno. É um clube enorme, que lota estádio e tem uma torcida muito grande que não merece estar na Série C. Por isso vamos atrás do acesso. Por isso convida o torcedor para continuar dando apoio, nos ajudando, para que a gente consiga chegar na final", encerrou.