Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Cametá, pela semifinal do Parazão

Os ingressos para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraense entre Clube do Remo e Cametá já estão à disposição da torcida. A diretoria do clube anunciou nesta quinta-feira (27) o início das vendas, com valores estipulados em R$ 40 a arquibancada e R$ 80 a cadeira cativa. O jogo começa às 17 horas, no Baenão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Depois de ser eliminado na Copa Verde e Copa do Brasil, os azulinos correm atrás do título da última competição antes do início da Série C. Para tanto, o time do técnico Marcelo Cabo precisa vencer o Cametá por qualquer placar. Em caso de empate, a vaga na final será decidida nas penalidades máximas. A partida anterior, disputada no Parque do Bacurau, terminou no empate em 1 a 1.

SAIBA MAIS



Os bilhetes estão sendo vendidos de forma virtual e nos pontos físicos das Lojas do Remo e Rei da Amazônia. Na internet, o endereço para compra é https://www.ingressosa.com/clube-do-remo-x-cameta-

Pontos físicos

- Loja Rei da Amazônia Sede Social

- Loja Rei da Amazônia Banpará Baenão

- Loja do Remo Castanhal

- Loja do Remo IT Center

- Loja Rei da Amazônia Shopping Castanheira

- Loja do Remo Pátio Belém

- Loja do Remo Parque Shopping

- Loja do Remo Boulevard Shopping