CT do Remo custou quase metade do arrecadado pelo clube na Copa do Brasil de 2023; entenda

Os valores que o Remo pagou para adquirir o centro de treinamento do clube, que fica no distrito de Icoaraci, em Belém, foram revelados. De acordo com apuração do jornalista Carlos Ferreira, o imóvel azulino foi adquirido pelo valor de R$ 3,2 milhões. A quantia é quase metade de toda a receita azulina obtida na Copa do Brasil de 2023.

Segundo levantamento de O Liberal, o Remo arrecadou R$ 6,018 milhões durante o maior torneio mata-mata do Brasil. Desse valor, R$ 3,750 milhões são de premiações, já que a equipe alcançou a terceira fase da competição. O restante foi obtido em rendas de bilheteria.

Acordo pelo CT

De acordo com o presidente Fábio Bentes, o Remo pagou um valor de entrada e a atual gestão firmou o compromisso de quitar o imóvel até o final de 2023, em parcelas determinadas pelo fluxo financeiro do clube. Já segundo Carlos Ferreira, a quitação do saldo devedor de R$ 800 mil foi viabilizada pelas cotas da atual Copa do Brasil, antes do prazo acordado.

Ainda de acordo com o jornalista, hoje o imóvel azulino vale mais que o dobro do valor pelo qual foi adquirido. Isso ocorre porque o Leão já investiu mais de R$ 1 milhão em melhorias, como reforma do gramado e construção de novos vestiários e ambientes de convívio dos atletas.

Temporada

Com as eliminações azulinas na Copa do Brasil e Copa Verde, o Remo terá pela frente a disputa do Parazão e da Série C do Brasileirão. As duas competições, inclusive, terão partidas nos próximos dias.

No domingo (30), o Leão enfrenta o Cametá pelo duelo de volta das semifinais do estadual. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1. O segundo confronto ocorre às 17h, no Baenão.