Após jogos contra o Corinthians, Marcelo Cabo vê Remo na briga pelo acesso na Série C

O técnico Marcelo Cabo apontou pontos positivos e negativos, além das lições que tira da derrota para o Corinthians na noite de quarta-feira (26), que culminou com a eliminação do Remo da Copa do Brasil. O treinador azulino acredita que Adson deveria ter recebido cartão vermelho pela entrada em Pedro Vitor no primeiro tempo, mas salientou a falha defensiva no primeiro gol corintiano e parabenizou o elenco pela competitividade diante de um adversário de nível técnico e econômico superior.

"Eu tenho que parabenizar os meus atletas. Você vai numa Copa do Brasil contra o Corinthians, faz o placar agregado de 2 a 2, é competitivo dentro da Arena, toma um gol com um minuto, suportar essa pressão e consegue equilibrar o jogo, então meus jogadores estão de parabéns pelos 180 minutos que eles fizeram nessa fase da Copa do Brasil, mas a gente lamenta essa eliminação por tudo que a gente criou nesses 180 minutos", resumiu Cabo.

O lance mais polêmico da partida aconteceu aos 28 minutos da primeira etapa, quando o atacante Adson deu uma entrada violenta no atacante azulino Pedro Vitor. O árbitro marcou falta e deu cartão amarelo para o atacante alvinegro, mas, no entendimento de Marcelo Cabo, a infração merecia uma punição maior.

"Eu lamento a não expulsão do Adson aos 28 minutos do primeiro tempo. Eu tenho a imagem. É uma imagem clara de expulsão e nem ao menos foi chamado no VAR [árbitro de vídeo]. O Adson faz uma falta que é quase na canela do Pedro [Vitor]. Acho que uma expulsão de um atleta do Corinthians aos 28 minutos do primeiro tempo mudaria, talvez, o panorama do jogo", apontou o comandante azulino.

Técnico tira lições de jogos contra o Corinthians

A pressão sofrida para o Corinthians e suportada durante a maior parte da partida em São Paulo deu mostras de que o Remo pode brigar pelo acesso à Série B do Brasileiro. O nível elevado do adversário dá esse entender, afirmou Marcelo Cabo.

"A maior lição que a gente tira desse jogo diante do Corinthians é enxergar a capacidade do Remo, dos seus jogadores e da sua equipe, para que a gente faça uma sequência de temporada como a gente fez nesses dois jogos. A maior lição é entender os pontos positivos que a gente carrega desse placar agregado de 2 a 2, em 180 minutos, diante de uma equipe do tamanho do Corinthians", exaltou.

"A gente tem que se organizar, planejar essa sequência, porque a gente tem uma estreia de Campeonato Brasileiro na quinta-feira (04/05). E essa equipe, hoje, nesses 180 minutos com o Corinthians, mostrou que tem capacidade de buscar esse acesso, que é a nossa competição mais importante da temporada".

Confira outros pontos da entrevista de Marcelo Cabo

Análise geral da partida

"A gente tomou gol muito cedo. Uma jogada individual do Adson, ele percorreu quase 30 metros, a gente teria que ter parado a jogada lá no início. A gente toma o gol com 1 minuto e meio, isso trouxe o Corinthians para cima da gente, uma marcação mais alta, um gol que eleva eles logo no início da partida. A gente já presumia que poderia sofrer essa pressão nos primeiros 10/15 minutos e era importante a gente suportar esse início ser tomar o gol. O Corinthians teve uma posse de bola muito grande, mas a gente não foi muito ameaçado ainda no primeiro tempo. Tínhamos o controle do jogo e criamos poucas chances. A gente consegue se organizar melhor no intervalo e, no meu entendimento, a gente voltou melhor no segundo tempo. Conseguimos bloquear todas as ações do Corinthians e ter um pouco mais de volume de jogo. Entendo que a gente criou algumas boas oportunidades que a gente poderia ter saído com gol"

Postura diferente em São Paulo

"A gente tem que ser realista. A atmosfera aqui, a pressão que o Corinthians estava tendo para esse jogo, a gente sabia que o comportamento deles seria diferente do que foi no Mangueirão. Lá a gente encontrou uma equipe que nos ofereceu espaço para jogar, uma marcação menos pressão, menos encaixada. A gente sabe da diferença que foi de cada jogo".

Classificação perdida nos pênaltis

"A gente sai entristecido. A gente queria muito entregar essa classificação ao nosso torcedor, eles vieram aqui, nos apoiaram, incentivaram. Acho que os jogadores deram uma resposta positiva nesses dois jogos e agora é virar a página, focar no Cametá no domingo, que é um jogo importantíssimo que a gente tem dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, carimbar o passaporte para a final do Paraense".