Jogadores do Remo lamentam a desclassificação na Copa do Brasil: 'Sensação é ruim, né?'

O Clube do Remo fez o possível para manter firme o sonho de seguir na disputa da Copa do Brasil, o torneio de maior projeção na temporada. Depois de tomar um gol com apenas um minuto de jogo, os azulinos se seguraram em campo para esperar o massacre adversário, que não descansou enquanto a partida não atingiu seu placar mínimo, o que aconteceu aos 48 do segundo tempo, no cabeceio de Roger Guedes, indefensável para Vinícius.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Foram 90 minutos de uma partida disputada, que viu o Remo chegar na meta adversária poucas vezes, enquanto o Corinthians se mantinha, quase que em tempo integral, no campo de defesa do Clube do Remo. Contando com algumas falhas de marcação, os donos da casa foram pra cima de todas as formas: pelas laterais, meio-campo, passes rápidos, ligações e lançamentos em profundidade. Quanto mais o tempo avançava, mais o Corinthians ensaiava o segundo, até que o gol veio e nada mais pode ser feito, a não ser decidir nas penalidades.

SAIBA MAIS



Foi nessa etapa que o Leão Azul cometeu uma falha, no pênalti desperdiçado por Leonan, tornando Cássio o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians. O erro foi crucial e o destino não perdoou, deixando os milhares de torcedores em êxtase, depois que Roger Guedes, novamente, decidiu a partida, para a tristeza azulina. O volante Anderson Uchôa, ao final da partida, lamentou a desclassificação e admitiu que a postura em campo facilitou o sufoco tomado.

"Sensação é ruim, né? Tomamos um gol logo no início. Sabíamos que seria pressão, e tomamos. Trouxemos mais o Corinthians para o nosso campo. É levantar a cabeça agora, continuar trabalhando. Temos o objetivo de colocar a equipe na Série B novamente, vamos descansar e levantar a cabeça", diz o atleta do Remo, que volta a Belém para a continuação da semifinal do Campeonato Paraense, no próximo dia 30, contra o Cametá, em Belém.