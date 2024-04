Remo quer afastar retrospecto negativo de visitante diante do Athletic-MG, pela Série C

O Remo terá uma difícil missão neste sábado (27), pela Série C do Brasileirão. A partir das 19h30, o Leão encara o Athletic-MG, na Arena Sicredi, em São João Del Rei, e precisa pontuar para não se complicar na tabela de classificação. Na primeira rodada, o Time de Periçá perdeu dentro de casa e tem medo que o filme de terror que foi a Terceirona de 2023 se repita.

No ano passado, o Leão perdeu as quatro primeiras partidas pela Série C. O desempenho ruim fez com que a equipe azulina lutasse, até às últimas rodadas, contra a zona de rebaixamento. A classificação à segunda fase, vista como obrigação pela diretoria azulina, pode ficar novamente ameaçada em caso de revés diante do Athletic-MG.

O medo é grande dado o retrospecto azulino em partidas fora de casa. Segundo levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal, o Remo só conseguiu três vitórias jogando fora de casa nas últimas duas edições da Terceirona. Esses triunfos ocorreram contra o Confiança-SE (2022), Aparecidense-GO (2023) e Pouso Alegre-MG (2023).

Por outro lado, o Athletic-MG vem embalado com um resultado positivo neste início de Série C. Na rodada passada, o time de Minas venceu, fora de casa, o Caxias-RS por 4 a 0. O bom saldo de gols formado no duelo fez com que a equipe ficasse na liderança da Terceirona.

Como vem as equipes

Com novos reforços chegando, o Remo, comandado pelo técnico paraguaio Gustavo Morínigo, poderá ter novidades. O atacante Matheus Lucas, de 25 anos, que disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Boavista, teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderá estrear com a camisa do Leão Azul.

Além de Matheus Lucas, o técnico Gustavo Morínigo ainda aguarda outra regularização. O volante Adsson, de 23 anos, que foi anunciado nesta semana, também pode ser uma das opções para o jogo, caso seu nome seja publicado no BID da CBF até a manhã deste sábado.

Já o Athletic-MG deve vir a campo com a mesma escalação que venceu o Caxias-RS, pela primeira rodada. O destaque da equipe é o atacante Jonathas, que marcou três gols diante do Grená da Serra e é o artilheiro da equipe na temporada, com dez bolas na rede.

Ficha técnica

Athletic-MG x Remo

2ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 27 de abril

Hora: 19h30

Local: Arena Sicredi

Arbitragem: Roger Goulart - RS

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel - RS e Leirson Peng Martins - RS

Quarto árbitro: Vinicius Gomes do Amaral - MG

Athletic-MG: Glauco; Ynaiá, Reginaldo, Edoson e Yuri; D. Fumaça, Djalma e David Braga; W. Torrão, Paul Villero e Jonathas. Técnico: Roger Silva

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Sheldon, Ligger e Nathan (Raimar); Jaderson, João Afonso (Matheus Anjos) e Pavani; Cachoeira, Felipinho e Sillas (Matheus Lucas). Técnico: Gustavo Morínigo.