Paysandu provoca o Remo, após fala do atacante Muriqui em jogo contra o Corinthians; vídeo

O Remo saiu derrotado pelo Corinthians no tempo normal por 2 a 0, e posteriormente nos pênaltis, ontem, na Neo Química Arena, em São Paulo e foi eliminado da Copa do Brasil 2023. Após o jogo, o Paysandu provocou o Remo em suas redes sociais, após fala do atacante remista Muriqui, ainda no intervalo da partida.

ASSISTA

VEJA MAIS

O jogador do Remo avaliou o desempenho da equipe azulina no primeiro tempo e falou que na partida “não tem bicho papão”. O perfil de humor Futebol Zueiro PA postou o vídeo e após o jogo, o perfil oficial do Paysandu provocou. O Papão repostou um vídeo de uma “mucura”, como a torcida do Remo costuma se referir ao Paysandu e disse: “Alguém me chamou?”.

Vários torcedores brincaram com a publicação e comentaram; confira alguns comentários: