'Não é só futebol': torcedor faz homenagem ao pai falecido no jogo Paysandu x Fluminense

A frase “não é só futebol” mais uma vez se encaixou bem na partida entre Paysandu x Fluminense-RJ, na noite de ontem, no Mangueirão, em Belém, válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Um torcedor bicolor homenageou o pai já falecido com uma camisa metade com as cores do Paysandu e metade com as cores do Fluminense.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O torcedor do Paysandu José Rodrigo Pinho postou em sua conta no Twitter, fotos no Mangueirão, vestido com uma camisa curiosa. A metade dela do Paysandu e a outra metade do Tricolor Carioca. Na publicação, José Rodrigo Pinho homenageou o seu pai, falecido há 16 meses e que era torcedor do Time das Laranjeiras, foi então que resolveu eternizar o momento justamente contra o Paysandu.

“Hoje o papai faz 16 meses de falecido e gostaria de estar no Mangueirão para torcer pelo Fluminense dele. Resolvi trazer ele comigo, simbolicamente. Ele com o Flu e eu com o meu Papão. Um abração, paizão!”, publicou.

VEJA MAIS

José Rodrigo Pinho respondeu a um comentário sobre a homenagem feita e falou da emoção em escrever e publicar as fotos, além da saudade do pai.

“Fiz essas fotos e a postagem no intervalo do jogo e só de escrever alguma coisa já vem a emoção. Todo dia 25 tem aquela saudade e os ‘natais’ nunca mais serão os mesmos! Beijão”, finalizou.

VEJA MAIS

Agenda

O Paysandu acabou derrotado pelo Fluminense por 3 a 0 e foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. Agora o clube paraense “vira a chave” e pensa na disputa do Parazão, já que disputa uma vaga na grande final diante do Águia de Marabá, às 19h, no próximo sábado, na Curuzu. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, já pela Rádio Liberal FM, teremos a transmissão simultânea no Youtube e na frequência 97.5MHz.