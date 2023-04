Técnico exalta Paysandu após derrota na Copa do Brasil: ‘enfrentamos os melhores do continente’

Não deu, mas não faltou vontade dos jogadores. Foi assim que o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, avaliou a derrota para o Fluminense, que eliminou o Papão da Copa do Brasil de 2023. De acordo com o treinador, a equipe alviceleste enfrentou a "melhor equipe da América do Sul" e, apesar disso, demonstrou um bom futebol.

"Todos nós sabíamos que jogar hoje contra o Fluminense é muito difícil. Isso não é só para o Paysandu, mas para todas as equipes do Brasil. Você pode ver exemplos recentes aí, como o Flamengo, que perdeu de quatro, e o América-MG, que foi derrotado por três. Mas quero dar os parabéns para nossa equipe, que não se escondeu, marcou a saída de bola. Mas depois disso o nível é muito diferente, as trocas deixam a gente mais enfraquecido", explicou.

Depois da derrota para o Tricolor, o Paysandu precisa virar a chave. No sábado (29), às 19h, na Curuzu, o Papão enfrenta o Águia de Marabá pelo jogo de volta das semifinais do Parazão. De acordo com Márcio, além do Azulão Marabaense, o Bicola precisará vencer a falta de treinos antes da decisão. Apesar disso, o treinador disse que buscará a melhor preparação alviceleste possível.

"A gente tem trabalhado muito em cima de vídeos, porque o tempo é muito pequeno para treinar. Amanhã os jogadores que jogaram hoje, por exemplo, vão fazer uma recuperação física. Quando eles estiverem prontos pro campo, vamos estar em cima do próximo jogo. Por isso não mudamos muita coisa do primeiro jogo contra o Águia para hoje (jogo contra o Fluminense). Além disso, não tivemos hoje Vinícius Leite e Bruno Alves, mas esperamos contar com eles o mais rápido possível", finalizou.