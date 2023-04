Fluminense goleia e elimina o Paysandu no Mangueirão, pela Copa do Brasil 2023

O Fluminense goleou novamente o Paysandu por 3 a 0, desta vez no Mangueirão, em Belém, nesta terça-feira (25), e avançou na Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados por German Cano, Keno e John Kennedy. Vale lembrar que o Papão já havia perdido pelo mesmo resultado há duas semanas, no Rio de Janeiro.

Confira como foi a partida na cobertura Lance a Lance.

Agora, o Paysandu foca as atenções para a disputa do Parazão. No sábado (29), às 19h, na Curuzu, o Bicola enfrenta o Águia de Marabá pelo jogo de volta das semifinais do torneio. Já o Fluminense viaja até o Ceará onde encara o Fortaleza, também no sábado (29), pela terceira rodada do Brasileirão.

Lugares vazios

O público no Mangueirão foi bem modesto, em relação ao último grande evento no estádio, entre Remo e Corinthians. O lado B, tradicionalmente da torcida bicolor, estava quase todo ocupado. No entanto, o lado A, que costuma pertencer à torcida do Remo, tinha poucos torcedores.

Olhar tático

Paysandu começou com jogo num 3-5-2, que no momento sem bola se transformava num 5-3-2. Genílson era a peça-chave para entender o esquema defensivo bicolor. O jogador era o zagueiro central, que atuava na sobra quando a equipe era atacada.

Já o Fluminense jogava no 4-2-3-1 tradicional. No momento ofensivo, Samuel Xavier ficava entre os zagueiros para fazer a saída de bola apoiada, enquanto os jogadores do meio para a frente - principalmente Ganso e Lima - tinham liberdade para se movimentar.

Primeiro tempo

A bonita festa que a torcida bicolor fez no Mangueirão acabou com poucos minutos. O primeiro lance de perigo do jogo foi até do Papão, com Luis Phelipe, mas não tardou para o Tricolor abrir o placar. Aos 3 minutos, em cobrança de falta, Cano recebeu livre dentro da área e finalizou sem chances para Thiago Coelho.

Depois do gol, o Fluminense passou a cadenciar o jogo. A equipe carioca não exercia um domínio de finalizações, já que chegava pouco ao gol bicolor. No entanto, o Tricolor trocava passes a todo momento. Durante certos minutos, os jogadores do Paysandu pareciam ser reféns de um jogo de "bobinho" do meio de campo do time de Fernando Diniz.

O Paysandu, portanto, viu que jogar "de igual para igual" com o Tricolor não surtiria efeito. Dessa forma, as principais armas bicolores passaram a ser o contra-ataque e a pressão na saída de bola. Em alguns momentos, a equipe de Márcio Fernandes assustou, causando certo desconforto no time carioca. Os dois lances que mais chamaram a atenção foram aos 13 minutos, em chute de Fernando Gabriel, e aos 33, em finalização perdida por Mário Sérgio dentro da área.

Na reta final da primeira etapa, o Fluminense conseguiu ampliar o placar com a insistência de Keno. No primeiro lance, o camisa 11 penetrou na área e mandou para a meta na saída de Thiago Coelho, mas encontrou Eltinho, em cima de linha, para salvar. No entanto, na segunda chance, não teve jeito. O atacante bateu colocado, de fora da área, para marcar 2 a 0.

Segundo tempo

A segunda etapa começou assim como a primeira: pressão bicolor. Depois de realizar três mudanças no intervalo, o Papão voltou a marcar a saída de bola do Fluminense e chegou a arriscar tirar o zero do placar. As principais chances foram com Mário Sérgio e Vicente, todas aos cinco minutos de jogo. No entanto, após os momentos de ofensividade, o time carioca voltou a recuperar o domínio do jogo.

Cadência, passes curtos e movimentação. Foi assim que o Tricolor dominou o jogo. As entradas de Lelê, Kennedy e Pirani deram gás ao ataque de Fernando Diniz, que passou a se movimentar ainda mais, confundindo a frágil defesa bicolor no jogo.

A pressão Tricolor chegou, mais uma vez, ao gol. O Fluminense recuperou a bola no ataque e John Kennedy ficou com a sobra. O jovem atacante arrancou para a área, trombou com a marcação, limpou um defensor e marcou um golaço no ângulo, dando números finais ao jogo.