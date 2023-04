'Enfia o remo no c*', responde Neto a Denilson após vitória do Corinthians na Copa do Brasil

Com a classificação do Corinthians para as oitavas de final da Copa do Brasil 2023 assegurada, o apresentador e ex-jogador Neto respondeu às provocações de rivais nas redes sociais. Ele relembrou brincadeiras que viu e ouviu depois da vitória do Remo por 2 a 0 no jogo de ida, em Belém - na volta, ontem, o Timão venceu o Remo por 2 a 0 no tempo regulamentar e por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis.

Assista à resposta do Craque Neto:

"Aqui no meu stories falar o seguinte. Para aqueles que pegaram remo e mostraram nos programas de televisão, aqueles que tiraram sarro, aqueles que fizeram isso de uma maneira de brincadeira, que eu acho legal: enfia o remo no c* agora", postou Neto.

A indireta do Craque Neto foi para Denilson. Durante o programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes, do dia 13 de abril, o ex-jogador apareceu no estúdio com um par de remos para provocar o ídolo corintiano e ex-goleiro Ronaldo Giovaneli.

Relembre a provocação de Denilson:

VEJA MAIS

Classificado

Apesar da derrota no jogo de ida, o Corinthians conseguiu reverter a vantagem do Remo e venceu o jogo de volta, na Neo Química Arena, por 2 a 0, levando à disputa de pênaltis. O time paulista acertou todas as cobranças e o goleiro Cássio defendeu uma do Remo, a do lateral-esquerdo Leonan.

gora, o Timão se junta a Santos, América-MG, Sport-PE, Cruzeiro, Atlético-MG, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Athletico e Palmeiras nas oitavas de final. Mais quatro classificados serão definidos nesta quinta-feira, nos confrontos Bahia x Volta Redonda, Botafogo x Ypiranga-RS, Grêmio x ABC e CSA x Internacional.