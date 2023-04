Zoeira! Fluminense usa meme e tira onda com jogador do Paysandu, após vitória no Mangueirão

O Fluminense passou pelo Paysandu com mais uma goleada de 3 a 0, dessa vez em Belém, no Mangueirão, na noite de ontem e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. A partida teve um lance inusitado entre os jogadores Keno e Guga, do Fluminense, e Samuel Santos, do Paysandu. Nas redes sociais, o perfil oficial do Tricolor tirou barato com o jogador do Papão.

No final do segundo tempo, Samuel Santos disputou a bola e Keno chegou dando um toque no jogador bicolor, que caiu no chão. Samuel Santos levantou e foi para cima do jogador Fluminense, e foi contido por Guga.

Nas redes sociais o perfil do Flu usou um meme famoso com Keno “dormindo” e Guga “protegendo” o companheiro da “ira” de Samuel Santos e escreveu: “O Cara ficou maluco com o Keno, mas o segurança Cláudio Rodrigues Gomes, o Guga, evitou a confusão”.

