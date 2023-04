Mangueirão lotado? Saiba qual foi o público e a renda de Paysandu x Fluminense

O Paysandu se despediu da Copa do Brasil na noite da última terça-feira (25), após ser novamente goleado pelo Fluminense. Apesar da desvantagem de três gols no jogo da ida, a torcida bicolor compareceu ao Estádio do Mangueirão: O público total foi de 32.681, enquanto o público pagante foi de 29.183.

Mesmo sem entrar para a lista dos maiores públicos do Mangueirão, a presença dos bicolores foi importante para que a arrecadação fosse de R$ 1.257.455,00. Com as despesas que o Papão precisa cumprir, por causa da partida, a renda líquida bicolor foi de R$ 833.013,05.

Não bateu

Com a menor expectativa devido ao resultado do primeiro jogo, como esperado, o Paysandu não conseguiu bater os números feitos pelo rival, o Remo, nesta mesma terceira fase da Copa do Brasil. Contra o Corinthians, no mesmo Mangueirão, a partida registrou a maior renda do futebol paraense: R$ 2.958.440,00, com um público de 42.599 torcedores.

Parazão

Com a queda na Copa do Brasil, o Paysandu volta a focar no Campeonato Paraense. O Papão venceu o jogo de ida contra o Águia de Marabá, fora de casa, por 1 a 0. Com isso, o Bicola tem a vantagem do empate para chegar a mais uma decisão do Parazão.

No caso do Águia de Marabá, a equipe precisa vencer o Paysandu por dois gols de diferença para conseguir a vaga na final do estadual de forma direta. Caso vença por um gol de diferença, a decisão do finalista do Parazão será nas penalidades.

Paysandu x Águia inicia às 19h do sábado (29), terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, já pela Rádio Liberal FM, teremos a transmissão simultânea no Youtube e na frequência 97.5MHz.