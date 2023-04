Parazão: Paysandu pede à FPF mudança do jogo contra o Águia para o Mangueirão, confirma Ettinger

O Paysandu terá pela frente o Águia de Marabá pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraense, no próximo sábado (29), às 19h. A partida está marcada para o Estádio da Curuzu, porém, o jogo poderá ser no novo Mangueirão. A informação foi confirmada ao O Liberal pelo presidente do Papão, Maurício Ettinger.

O Papão solicitou junto à Federação Paraense de Futebol (FPF), a mudança da partida da Curuzu para o Colosso do Bengui. O presidente do Papão conversou com o núcleo de esportes de O Liberal e revelou o motivo do pedido de mudança para o Mangueirão e aguarda a definição da FPF.

“Temos que resguardar o gramado da Curuzu para o Campeonato Brasileiro”, disse.

A diretoria bicolor quer mandar a maioria dos seus jogos no Campeonato Brasileiro da Série C na Curuzu. O clube quer contar com o estádio como seu aliado na luta pelo sonhado acesso à Série B, que dura desde 2019.

Já no Parazão, o Papão venceu o primeiro jogo contra o Águia de Marabá, fora de casa, por 1 a 0. O clube alviceleste precisa agora de um empate para chegar à decisão do Parazão 2023. Já o Azulão terá que vencer o Paysandu por dois gols de diferença para conseguir a vaga na final do estadual de forma direta. Caso vença por um gol de diferença, a decisão do finalista do Parazão será nas penalidades.

Paysandu x Águia inicia às 19h do sábado (29), terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, já pela Rádio Liberal FM, teremos a transmissão simultânea no Youtube e na frequência 97.5MHz.