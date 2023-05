Remo e Águia voltam a decidir título paraense após 15 anos; veja

Remo e Águia de Marabá eliminaram Cametá e Paysandu, respectivamente, e estão na final do Campeonato Paraense de 2023. Ambos já garantiram vagas na Copa do Brasil do próximo ano e marcaram um reencontro. Esta será a segunda vez na história que Leão e Azulão decidem o troféu estadual.

A primeira foi no Parazão de 2008. Após um empate em 1 a 1 no primeiro jogo da decisão, no Estádio do Mangueirão, as equipes se enfrentaram novamente em uma segunda partida, vencida pelo Remo por 2 a 1. Com isso, o clube conquistou o 42° título do Paraense.

Começo complicado

O início de 2008 foi complicado para o Remo, que vinha de uma temporada ruim e não parecia ter aprendido as lições. Sob o comando do técnico Ronaldo Bagé, a equipe não conseguiu mostrar um bom futebol e obteve apenas quatro pontos nas quatro primeiras rodadas do turno, colocando em risco sua classificação para as semifinais.

Contra o Águia, Remo conquistou o 42° título paraense (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

A virada de chave

As contestadas contratações, como de Anderson Seffrin, Castiano, Juninho Petrolina e Marcello Troisi, não ajudaram a equipe a se reerguer. Mas, quando tudo parecia perdido, o ídolo da torcida, Artur Oliveira, assumiu o comando técnico da equipe.

Artur liderou a reação do Remo com uma vitória crucial no Re-Pa da 5ª rodada, mas o péssimo início impediu a classificar para as semifinais do primeiro turno.

Arrancada rumo ao título

Para o returno, chegaram novos reforços, incluindo o meia Ratinho e o atacante Maurílio. A equipe deu uma grande arrancada, com sete vitórias consecutivas, e conseguiu se classificar para as finais do campeonato. No confronto contra o rival, o Remo se sobressaiu e venceu o returno, garantindo o título paraense - no ano do centenário do Parazão - em uma final inédita contra o Águia de Marabá.