Volante do Remo prevê sucesso do time na estreia da Série C: 'Vamos correr atrás da vitória'

Na próxima quinta-feira (4), o Clube do Remo dá o pontapé inicial na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A principal competição do calendário anual azulino terá duração de seis meses e, ao final das 19 rodadas e quadrangular decisivo, o time comandado pelo técnico Marcelo Cabo espera estar entre os primeiros, que ganham o acesso à Série B.

Para atingir a meta, o elenco terá que se esforçar desde agora, o que na avaliação do elenco, não será nenhum empecilho. "A expectativa é das melhores. Todo mundo ansioso para começar a Série C e espero que na quinta a gente consiga trazer um resultado positivo. Tenho treinado muito todos os dias, me dedicando ao máximo para estar sempre bem e ajudar a equipe da melhor maneira", reforça o volante Anderson Uchôa.

O camisa 4 azulino tem sido peça importante no esquema montado por Cabo, que costuma variar o time taticamente conforme a postura do adversário, facilitando a entrada no setor ofensivo, preferencialmente pelas laterais. "A gente treina de várias maneiras. Às vezes pegamos uma equipe que vem fechada, com bastante jogadores no meio-campo, daí é melhor sair com três, para quebrar as linhas do adversário. As vezes eu pego a bola na frente, pelas costas dos atacantes, então sempre temos essas variações em campo", explica.

O primeiro confronto do time será fora de casa, contra o São Bernardo, time que vai disputar a terceirona pela primeira vez em sua história, após um excelente Campeonato Paulista, no qual foi eliminado nas quartas de final pelo Palmeiras, o vencedor da competição. Sobre o adversário, Uchôa diz que o Remo está pronto. "Vamos jogar da mesma forma. Sabemos da equipe deles. São experientes, eu até vi alguns jogos e sei da qualidade. No entanto, não vamos mudar nossa maneira de jogar, mas vamos correr atrás da vitória", encerra.