Designer paraense 'redesenha' escudos de Remo e Paysandu com ajuda da inteligência artificial; veja

Depois de redesenhar escudos de clubes da Série A do Brasileirão, o designer paraense Obadias Souza refez os emblemas de Remo e Paysandu, que vão disputar a Série C. Para isso, o profissional utilizou ferramentas de inteligência artificial.

As mudanças foram feitas com a ajuda do software ChatGPT e, posteriormente, do gerador de texto para imagem Midjourney, que é operado no programa Discord. Para finalizar os produtos, o profissional editou as imagens utilizando a ferramenta Photoshop.

Veja como ficaram os escudos:

Remo:

Escudo Remo feito por inteligência artificial (Divulgação/ Obadias Souza)

Paysandu:

Escudo do Paysandu feito por inteligência artificial (Divulgação/ Obadias Souza)