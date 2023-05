Jean Silva parabeniza Remo por vaga na final e exalta companheiros: 'Os caras são muito bons'

Depois de assegurar a vaga na grande final do Campeonato Paraense, o Clube do Remo ganha um tempo livre para se preparar, visando a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira partida será no dia 4 de maio, contra o São Bernardo, em São Paulo, enquanto a primeira partida da final estadual, contra o Águia de Marabá, será no dia 18 de maio. Até lá, os azulinos têm tempo hábil para fazer ajustes e avaliações sobre a temporada, que, na visão dos atletas, tem sido bastante positiva.

Ao menos é no que acredita o atacante Jean Silva, autor de um dos gols na vitória por 4 a 0 sobre o Cametá, no último domingo (30). Para ele, o Clube do Remo vem conseguindo bons resultados graças a união do elenco e o apoio incondicional ao trabalho do técnico Marcelo Cabo: "A temporada foi muito boa. A gente fez um bom trabalho e tudo o que aconteceu durante esse tempo nos deixou mais fortes".

Nesses últimos quatro meses, apesar do sucesso no estadual, no qual o time foi líder absoluto durante a fase de grupos, o Leão Azul deixou escapar algumas metas importantes, como a chance de ser bicampeão da Copa Verde, sem contar a disputa acirrada com o Corinthians, na terceira fase da Copa do Brasil.

"A gente vem de várias viradas de chave e conseguimos lidar bem com isso. A Série C é o principal objetivo do clube, o nosso também, então vamos entrar focados no campeonato e começar com o pé direito", diz ele sobre a estreia. O último compromisso, segundo ele, mostrou bem o entrosamento do elenco, que marcou quatro gols, um deles do próprio atacante.

"Esse jogo de ontem e a classificação confirmaram o bom momento que vivemos. Mostra que, apesar de ter sido eliminado por um grande clube, mostrou que a gente não se abateu, ficou mais forte, continuou propondo o jogo e buscando o resultado a todo momento", ressalta o atacante, com quatro gols assinados nesta temporada e credencia o bom momento ao companheirismo dos demais.

"Jogar com o Pablo e Muriqui, não só com os dois, mas o Richard, Galdezani, o Uchoa. Os caras são muito bons tecnicamente. São jogadores de capacidade e eu fico feliz de ser uma parte dessa engrenagem. Além disso, o atacante tem que ter bons números e eu estou feliz pelos meus, mas quero mais. Respeito meus companheiros, os admiro. Eu procuro aprender com todo mundo, desde os mais novos, o Ronald, o Kanu, até o Muriqui", finaliza.