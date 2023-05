Série C: apresentado no Remo, lateral Kevin é relacionado e viaja para jogo contra o São Bernardo

O Remo estreia na Série C 2023 na noite desta quinta-feira (4), contra o São Bernardo. A partida será em São Paulo, no ABC Paulista, no Estádio 1º de Maio. A equipe azulina pode ter algumas novidades, entre elas o lateral-esquerdo Kevin, que foi apresentado nesta quarta-feira (3) e viajou com a delegação azulina para o interior paulista. O clube paraense não divulgou a lista completa de relacionados.

VEJA MAIS

O embarque aconteceu no início da tarde, por volta das 12h40. Kevin disputa a posição com Leonan, que vem sendo o titular; e Raí, jogador de altos e baixos com a torcida. O novo azulino aposta no equilíbrio defesa/ataque como ponto forte para brigar pela posição.

"Minha principal característica, no meu ponto de vista, é um equilíbrio, tanto defensivo quanto ofensivo. Um lateral, a primeira opção dele é marcar, mas eu gosto muito mais de atacar, então tento manter esse equilíbrio", explicou. "Vim aqui no intuito de ajudar no que o professor Marcelo Cabo pedir. Estou disposto a ajudar a equipe de qualquer jeito", reforçou.

Veja lances de Kevin pela Chapecoense, seu último clube:

Kevin tem 23 anos e é natural de Osasco, em São Paulo. A trajetória inclui passagens pelas bases de Osasco Audax e Atlético-MG, além de experiências profissionais no Brasil de Pelotas, Santo André e Chapecoense.

"Comecei em Osasco (SP), onde nasci e fui criado. Ali fiz minha fase inteira. Depois fui para o Atlético-MG, de 2018 até 2021. Fui emprestado, passei por três clubes (Brasil-RS, Santo André e Chape) até chegar aqui no Remo".

Kevin conversou com a imprensa paraense pela primeira vez (Samara Miranda/Remo)

Como chegou após o fim das inscrições na Copa do Brasil e Parazão, o lateral-esquerdo só agora pôde ser relacionado a um jogo, mesmo estando em Belém há duas semanas. Nesse período ele já conseguiu sentir o calor da torcida remista e citou o jogo da semifinal contra o Cametá, no Baenão, como exemplo.

"Fiquei impressionado [com a torcida do Remo], do jogo que vi aqui, da semifinal [do Parazão]. Isso é muito importante. O fator casa com certeza vai ser muito importante para a gente nesse Brasileiro. Eu, o clube e o elenco também contamos muito com a torcida, que é uma das nossas principais armas nos jogos dentro de casa", concluiu Kevin.

São Bernardo e Remo jogam nesta quinta-feira (4) no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A partida começa às 21h30 e será acompanhada Lance a Lance por oliberal.com, com narração em vídeo pela Rádio Liberal FM.