Remo x Botafogo-PB: inicia a venda ingressos para o jogo no Mangueirão, pela 2ª rodada da Série C

Remo e Botafogo-PB se enfrentam no próximo domingo, dia 7, pela 2ª rodada da Série C. Será a primeira partida do Leão em casa nesta edição do Brasileiro e a venda de ingressos já iniciou por meio da internet. A arquibancada custa R$ 30, a meia R$ 15 e a cadeira R$ 50. A partida será no Mangueirão, a partir das 19h.

Os torcedores já podem comprar os ingressos por meio da internet, no site IngressoSA. O Clube do Remo definiu os horários e locais de venda presencial das entradas (confira o cronograma completo abaixo). Além dos setores convencionais, o Leão também disponibiliza a venda de ingressos para os restaurantes do Mangueirão, a R$ 50 (sem direito a consumação). O camarote fechado para 15 pessoas custa R$ 1.050.

Venda online

> Comprar ingressos para Remo x Botafogo-PB

- Na compra online chegará um voucher para o torcedor, com setor, dados inclusos e o QR code, que já servirá para validação na catraca.

Pontos de venda presencial de ingressos para Remo x Botafogo-PB

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Dias: 04 a 05/05/2023

Horário: 9h as 18h

Dia: 06/05/2023

Horário: 09h as 15h

Dia: 07/05/2023

Horário: 09h as 15h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Dias: 04 a 05/05/2023

Horário: 9h as 18h

Dia: 06/05/2023

Horário: 09h as 15h

Dia: 07/05/2023

Horário: 09h as 15h

LOJA DO REMO - CASTANHAL

Dias: 04 a 05/05/2023

Horário: 08h as 12 e 14h as 18h

Dia: 06/05/2023

Horário: 08h as 12h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Dias: 04 a 06/05/2023

Horário: 9h as 21h

Dia: 07/05/2023

Horário: 09h as 15h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Dias: 04 a 06/05/2023

Horário: 10h as 22h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Dias: 04 a 06/05/2023

Horário: 10h as 22h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Dias: 04 a 06/05/2023

Horário: 10h as 22h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Dias: 04 a 06/05/2023

Horário: 10h as 22h

LOJA DO REMO – SHOPPING METROPÓLE

Dias: 04 a 06/05/2023

Horário: 10h as 22h

BILHETERIA A3 DO ESTADIO OLIMPICO DO PARÁ

Dia: 07/05/2023

Horário: 14h às 19:30h

Meia entrada

Reservas pelo site IngressoSA

Sexta – Feira (05/05/2023) a partir das 8h

Retiradas no Ginásio Serra Freire

Sábado: 06/05/2023

Horário: 9:00 às 14:00h

*Os estudantes precisam apresentar o documento de meia-entrada, além de RG e carteirinha de vacinação da Covid-19 com duas doses ou dose única;

Entrega de ingressos para Idoso

Serão entregues no dia do jogo (domingo 07/05/2023) portão A1, no horário de 15h as 16h

Entrega de ingressos para PNE

Serão entregues no dia do jogo (domingo 07/05/2023)) portão A1, no horário de 15h as 16h

* Os idosos devem portar documento original com foto, além do comprovante de imunização vacinal contra Covid-19 com três doses ou dose única;

* PNE precisa apresentar o documento original e oficial com foto e documento que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original , impresso e na validação e além do comprovante de imunização vacinal contra Covid-19 com duas doses ou dose única (do PNE e acompanhante)