Marcelo Cabo admite superioridade do São Bernardo e cita oportunidades: 'Eles aproveitaram'

A derrota por 3 a 1 foi um balde de água fria na expectativa azulina. Depois de uma sequência positiva no estadual, o Remo foi atropelado pelo São Bernardo na estreia da Série C. E na avaliação do técnico Marcelo Cabo, a derrota é fruto da falta de capricho nas chances criadas e a maior expertise do adversário, que fez um gol antes dos cinco minutos e desestabilizou o sistema defensivo do Remo, que passou a criar sem maior rigor e o resultado foi uma derrota acachapante.

"A gente não começou o jogo bem. Novamente entramos desconcentrados nos primeiros 15 minutos. Não conseguimos encaixar nossa marcação, nossos médios estavam muito nas costas dos volantes adversários. Na metade do primeiro tempo tomamos um gol, não fizemos o gol de empate e só a partir da segunda metade conseguimos encaixar nosso jogo, quando trouxemos o Richard e o Galdezani mais para dentro. Aí sim criamos boas oportunidades", explica.

Mesmo com o time considerado titular, Cabo viu o Remo se perder na armação de jogadas, deixando os homens de frente na maior parte do tempo isolados, fruto de um sistema mal executado, que deixou o time por longos minutos sem a posse de bola. Para ele, o primeiro tempo foi negativo e só a partir da etapa final que o jogo proposto por ele começou a se desenhar em campo.

"No segundo tempo a gente voltou até melhor que o adversário. Tivemos boas chances, mas tomamos outro gol, mais letal que o primeiro. Depois das alterações a gente encaixa novamente, temos outras boas oportunidades, mas num contra-ataque tomamos o terceiro, até o Kevin diminuir", completa, deixando claro que o resultado não foi por falta de oportunidade do time azulino, mas sim pela capacidade do adversário em finalizar no gol.

"Eu acho que foi preponderante no jogo o aproveitamento das oportunidades. O diferencial foi que o São Bernardo conseguiu aproveitar o jogo. A gente teve 64% de bola, 21 cruzamentos chegando ao lado da área e 18 entradas no terço final, com 11 finalizações. Criamos bastante, mas o diferencial foi o aproveitamento dessas oportunidades e eles tiveram maior sucesso ao longo do jogo", insiste. Depois de uma estreia com derrota, o comandante remista terá dois dias para viajar e trabalhar de olho no Botafogo-PB, no próximo domingo.

"É um campeonato de resistência. Hoje foi o primeiro jogo fora de casa, onde alternamos muito bons e maus momentos. Precisamos ser mais competitivos com a bola. Quando você consegue chegar 18 vezes no terço final, é preciso ter mais calma na hora do passe, do arremate. Eles foram mais eficientes. Temos três dias para recuperar desse jogo, dar uma resposta diante do nosso torcedor daqui três dias. Agora é recuperar, voltar para casa e fazer um grande jogo que nos dará os três pontos do domingo", concluiu.