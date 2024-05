Vila Nova-GO demite Márcio Fernandes após goleada para o Paysandu na final da Copa Verde

Márcio Fernandes, técnico do Vila Nova, foi demitido nesta quarta-feira (22) após a goleada de 6 a 0 sofrida para o Paysandu, no primeiro jogo da final da Copa Verde. A decisão foi tomada ainda em Belém, logo após o término da partida.

Em sua terceira passagem pelo comando do Tigrão, Márcio dirigiu a equipe em 14 jogos, somando seis vitórias, um empate e sete derrotas entre o Campeonato Goiano, Copa Verde e Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar dos resultados, o desempenho do time vinha sendo insatisfatório, especialmente em partidas fora de casa no Brasileiro.

Com a derrota para o Paysandu, o sonho do título inédito da Copa Verde ficou praticamente inalcançável. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (29), em Goiânia. Antes disso, o Vila Nova enfrentará o Brusque pela sétima rodada da Série B, no domingo.

Nas passagens anteriores pelo Vila Nova, Márcio Fernandes conquistou os títulos da Série C em 2015 e 2020, além do título da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano em 2015.