CBF confirma datas da final da Copa Verde entre Paysandu e Vila Nova-GO

A 10ª edição da Copa Verde já tem definidas as datas da grande final. Pelo quarto ano consecutivo, a decisão do título ficará entre dois times de Pará e Goiás. Nesta sexta-feira (17), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) bateu o martelo e definiu os dias e locais da disputa do título, que este ano terá Paysandu e Vila Nova como protagonistas.

As duas equipes repetem a edição de 2022, quando estiveram diante do título, mas quem ergueu a taça, na ocasião, foi o Papão da Curuzu. Aliás, o Vila Nova ainda não sentiu o gosto de erguer o troféu. No ano seguinte, a final foi contra o Remo e, mais uma vez, o título veio para o Pará.

O confronto de ida será no Banpará Curuzu, no dia 22 deste mês, às 20h. O segundo jogo está marcado para 29 de maio, no mesmo horário, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Em caso de igualdade no placar agregado nas duas partidas, o título vai ser decidido na disputa de pênaltis.

Por conta da pontuação geral, o Paysandu fará o primeiro jogo em casa, diante da torcida. Para chegar à disputa do título, o Papão passou por Rio Branco-AC, Manaus e Remo. Já o Vila venceu o Rio Branco-ES, Goiás e Cuiabá.

Os dois jogos terão transmissão, de acordo com a lei do mandante, com o Papão gerando imagens no primeiro jogo e o Vila no segundo duelo. Outra medida adotada pela CBF será a utilização do VAR.