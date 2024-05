Vila Nova-GO bate Cuiabá-MT e vai reeditar final da Copa Verde de 2022 com o Paysandu

O Paysandu já conhece o adversário que vai enfrentar na final da Copa Verde de 2024. Após vencer o Cuiabá-MT, nos pênaltis, no último sábado (12), o Vila Nova-GO se classificou à decisão do principal torneio da região. As datas e horários da finalíssima, no entanto, ainda não foram divulgados pela CBF.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Apesar das datas ainda não estarem determinadas, uma coisa é certa: o jogo de volta da decisão será disputado em Goiás, casa do Vila Nova. Segundo o regulamento da Copa Verde, a equipe de melhor campanha durante o torneio - que no caso é o Colorado Goiano - terá a vantagem de encerrar o duelo mata-mata em casa.

VEJA MAIS

A semifinal

A vantagem de 2 a 0 obtida pelo Vila Nova-GO no jogo de ida, em casa, ajudou a equipe a se classificar à decisão. No tempo do duelo de volta o Dourado chegou a abrir 4 a 0 com gols de Lucas Fernandes, Allyson e Pitta, duas vezes. Juan Christian e João Lucas descontaram para o Tigre e deixaram o placar agregado em 4 a 4. Nos pênaltis, melhor para o Colorado que venceu por 4 a 2.

Retrospecto

Essa não é a primeira vez que Paysandu e Vila Nova-GO se enfrentam na Copa Verde. Na decisão do torneio de 2022, o Papão bateu o Colorado nos pênaltis, após empates nos jogos de ida e volta. A conquista foi a terceira do Bicola na competição regional, o que fez da equipe a maior vencedora da história do campeonato.

Ainda esperando a final da Copa Verde, o Paysandu volta as atenções à Série B do Brasileirão. Na quarta-feira (15), às 21h30, em casa, o Bicola encara o Goiás-GO, pela quinta rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.