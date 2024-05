Paysandu perde fora de casa, cai para a vice-lanterna e aumenta jejum sem vitórias na Série B

A situação do Paysandu na Série B parece caminhar para o caos. Na chance de reaver alguns dos pontos perdidos, o time foi até Mirassol enfrentar os donos da casa, pela quarta rodada da Série B, mas saíram novamente derrotados, pelo placar de 2 a 1. Fernandinho e Delatorre marcaram para o Mirassol. O resultado empurra o Papão para a vice-lanterna da Série B, com dois pontos em quatro partidas.

A partida teve um início movimentado, com ambas as equipes buscando o ataque nos primeiros minutos, em uma intensa troca de passes no meio-campo, com maior domínio do Mirassol, que não tardou a finalizar nas redes do Paysandu. Aos seis minutos, Negueba marcou o primeiro, mas o lance acabou anulado pela arbitragem devido a um impedimento de Dellatorre no início da jogada.

Pouco tempo depois, aos 10, o Mirassol, enfim, marcou o primeiro gol validado. Fernandinho recebeu a bola pela esquerda, driblou a marcação e finalizou no canto, vencendo Matheus Nogueira. Cinco minutos depois, Warley iniciou um contra-ataque pelo mesmo lado e serviu Dellatorre, que ampliou o placar após fazer um drible bonito em cima da defesa bicolor e arrematar com categoria.

De uma forma até inesperada, a partida parecia fácil para os donos da casa. Nem parecia que ambos estavam relativamente próximos na tabela. Em uma pausa técnica ainda no primeiro tempo, o técnico Hélio dos Anjos deu uma sonora "bronca" nos seus atletas, mas não adiantou muito. No máximo evitou o terceiro. Apesar disso, Fernandinho ainda acertou a trave pouco depois, enquanto o Paysandu só apareceu no chute de Jean Dias defendido por Muralha, e depois, com uma cabeçada perigosa de Wanderson, que passou perto da trave.

Na etapa complementar, o Paysandu mexeu no time e na primeira mudança o jogo voltou a equilibrar. Esli Garcia, sempre ele, substituiu Jean Dias e apenas alguns minutos depois deixou sua marca em um belo gol, construído com habilidade e senso de posicionamento, ao driblar a marcação na área e tocar com estilo para diminuir o placar logo aos dois minutos. Em seguida as equipes continuaram mudando, enquanto a partida atingia novamente o equilíbrio das ações.

Nitidamente, o Paysandu com Esli Garcia é outro, ainda que o técnico Hélio dos Anjos prefira tê-lo como opção para o segundo tempo. Aos 34, o atacante invadiu a área e foi travado pela marcação, mas para não perder o arremate lançou por cima para Juninho, que quase empatou a partida. Nos minutos finais o Papão teve plenas condições de virar o jogo, assumindo o protagonismo ofensivo. Aos 40, Esli Garcia cruzou bola para Nicolas, que não alcançou e mesmo assim exigiu uma grande intervenção do goleiro Muralha. O mesmo Esli ainda teve outra chance de bola parada, mas a cobrança de falta passou por cima do gol.

Ao fim do tempo regulamentar, o árbitro Kléber Ariel Gonçalves da Silva concedeu seis minutos de acréscimos, que não foram suficientes para evitar a segunda derrota na Série B, fechando a partida em 2 a 1 para o Mirassol, que pulou para a sétima posição, com sete pontos.

Ficha Técnica

Data: 12/05/2024

Hora: 16h

Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol

Arbitragem: Kléber Ariel Gonçalves da Silva (PR)

Auxiliares: Wagner Júnior Bonfim Ledo (PR) e Denise Akemi Simões de Oliveira (PR)

Quarto árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões Amarelos: Neto Moura, Warley, Danielzinho, Chico (Mirassol)

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley (Artur); Danielzinho, Neto (Chico Kim) e Gabriel; Negueba (Diego Gonçalves), Delatorre (Quirino) e Fernandinho (Alex Silva).

Técnico: Mozart.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Bryan (Kevyn); João Vieira, Leandro Vilela (Juninho), Biel (Crystopher); Edinho (Gabriel Santos), Nicolas e Jean Dias (Esli).

Técnico: Hélio dos Anjos.