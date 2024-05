Campeão da Copa Verde de 2023, Emerson Ávila ganha força no Remo para substituir Morínigo

Um novo nome entrou no radar da diretoria do Remo para substituir o técnico Gustavo Morínigo, demitido na segunda-feira (20). Um dos cotados para assumir o cargo no Baenão é Emerson Ávila, ex-Londrina, e campeão da Copa Verde com o Goiás-GO em 2023. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao treinador.

Segundo a apuração, os contatos entre Emerson e Remo começaram logo depois da demissão de Morínigo. O nome do treinador teria sido bem aceito pelo presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, e o executivo de futebol azulino, Sérgio Papellin. A fonte revela que o nome de Ávila é bem cotado pela dupla.

No entanto, ao que parece, Emerson parece ser um "plano b" para a diretoria do Leão. A prioridade azulina continua sendo o técnico Alan Aal, que estava no Náutico-PE. As negociações com o treinador, porém, estão travadas, conforme apurado pela reportagem.

Carreira de Emerson Ávila

Natural de Belo Horizonte, Emerson Ávila tem 56 anos e acumula passagens por clubes como Cruzeiro, Grêmio, seleção brasileira sub-17 e sub-20. Porém, a grande maioria dos trabalhos do treinador foram em equipes de base ou como auxiliar técnico.

No futebol profissional, o trabalho mais relevante do treinador foi em 2023, quando assumiu o comando técnico do Goiás-GO após a demissão de Guto Ferreira. Como líder do Esmeraldino, Ávila obteve 45% de aproveitamento e conquistou o título da Copa Verde, em cima do Paysandu.

Apesar do bom desempenho, o Emerson voltou ao cargo de auxiliar após o Goiás-GO contratar o português Armando Evangelista para o comando técnico. Apesar disso, Ávila decidiu seguir carreira como treinador profissional e rumou para o Londrina-PR, no início de 2024.

No Tubarão, Emerson dirigiu a equipe em 17 partidas, conquistando 43% de aproveitamento. No entanto, o treinador foi demitido no início deste mês, após um início irregular na Série C do Brasileirão.