Remo lamenta morte de Seu Carlos Martins, pai de Eduardo Ramos

O Remo emitiu uma nota nas redes sociais, lamentando a morte de Carlos Martins, pai do ídolo do clube azulino, Eduardo Ramos. Seu Carlos tinha uma forte ligação com o clube azulino e se declarava torcedor do Leão Azul.

Em nota, o Remo lamentou o falecimento do pai de Eduardo Ramos e afirmou que foi uma honra tê-lo como parte da história do clube.

“É com tristeza que o Clube do Remo lamenta profundamente o falecimento do pai do ex-jogador do Remo, Eduardo Ramos, Carlos Martins, que faleceu nesta terça-feira (21). Ele foi um grande incentivador e sempre esteve vibrando pelo Rei da Amazônia. Uma honra ter você como parte da nossa história! Nossos sentimentos aos familiares e amigos”.

Eduardo Ramos e seu pai, Carlos Martins (Reprodução / Instagram)

Seu Carlos por muitas vezes assumiu à frente dos negócios de Eduardo Ramos, negociando com os clubes que o filho atuou. Eduardo Ramos se aposentou no ano passado, sem ter o jogo de despedida no Leão Azul, clube que teve várias passagens e conquistou títulos e dois acessos.