Morre Carlos Martins, pai do ídolo do Remo Eduardo Ramos

O pai do ex-jogador do Remo Eduardo Ramo, Carlos Martins, faleceu nesta terça-feira (21). A informação foi confirmada por uma fonte próxima à família do meia, que é ídolo da torcida do Leão Azul. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

Carlos Martins foi um dos principais incentivadores de Eduardo Ramos durante todas a carreira e tinha uma forte identificação com o Remo, já que o filho teve diversas passagens pelo clube azulino.

Além da influência na carreira do filho, Carlos Martins também dava opiniões sobre as gestões do clube do Remo durante a passagem de Ramos pelo time.

Em entrevista exclusiva ao OLiberal em 2021, o pai de Eduardo Ramos criticou a gestão do processo de saída do clube. Ele lembrou que o filho, assim como ele, possuíam uma forte relação com a equipe.

Eduardo Ramos teve quatro passagens pelo Leão Azul. Ao todo, foram 130 partidas, dois títulos estaduais, dois acessos e mais de 30 gols marcados. O jogador saiu do clube após o acesso para a Série B em 2021.