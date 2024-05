Jornalismo esportivo perde 3 nomes em dois dias; veja quem são

Dono de bordões marcantes na transmissão de jogos do futebol brasileiro, o narrador Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos, em São Paulo. Além dele, o universo do jornalismo esportivo perdeu outros dois grandes nomes em apenas dois dias: Antero Greco e Washington Rodrigues, o Apolinho.

Os três jornalistas marcaram a cobertura do futebol brasileiro. Silvio Luiz ficou conhecido como narrador e criou bordões nas transmissões. "Olho no lance", "Pelo amor dos meus filhinhos" e "Pelas barbas do profeta" foram algumas das frases marcadas por ele.

O jornalista estava internado na UTI de um hospital no centro da capital paulista, desde 8 de maio, por complicações renais. A morte do narrador foi confirmada nesta quinta-feira (16), no entanto, a causa ainda não foi oficialmente divulga.

Antero Greco

Antero Greco faleceu na manhã desta quinta-feira (15), também em São Paulo, aos 69 anos. O jornalista estava internado em um hospital da capital paulista por conta de tumor no cérebro. A doença já estava em estágio avançado e o comentarista esportivo recebia apenas tratamento paliativos.

O jornalista trabalhava como comentarista no canal ESPN, no Brasil. Ao lado de Paulo Soares, fazia o programa SportsCenter. Além disso, atuou como repórter, editor e colunista do Estadão.

Na última semana, Paulo Soares, conhecido como Amigão, compartilhou detalhes sobre o estado de saúde de Antero e revelou que companheiro de bancada e amigo estava sedado e em "sono profundo". O comentarista deixou a esposa e dois filhos.

Washington Rodrigues

Colega de profissão de Antero e Silvio Luiz, Washington Rodrigues, o Apolinho, infelizmente morreu na última quarta-feira (15), aos 87 anos, no Rio de Janeiro. O jornalista e comentarista esportivo lutava contra um câncer agressivo.

Washington fez boa parte da sua no rádio e marcou o cenário com programas icônicos como o "Show do Apolinho", na Rádio Tupi do Rio.

Apaixonado pelo Flamengo, Apolinho chegou a ser técnico do time rubro-negro em 1995, quando o time tinha Romário, Edmundo e Sávio. A equipe não rendeu e acabou perdendo a final do Campeonato Carioca para o Fluminense e foi vice-campeã da Supercopa da Libertadores. Três anos depois, voltou ao clube para ser diretor de futebol.

"Pau com formiga", "Briga de cachorro grande" foram alguns dos bordões que o jornalista usava em suas transmissões. No jornalismo impresso, pelo jornal Meia Hora, Apolinho tinha a coluna "Geraldinos e Arquibaldos". Washington Rodrigues deixa três filhos e uma marca na cobertura esportiva.