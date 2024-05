Morre o comentarista esportivo Antero Greco, aos 69 anos, em São Paulo

Ícone do jornalismo esportivo, Antero Greco morreu aos 69 anos na manhã desta quinta-feira (16), em São Paulo. O jornalista lutava contra um tumor cerebral desde junho de 2022 e, nos últimos meses, estava internado em um hospital da capital paulista.

Na última semana, Paulo Soares, o Amigão, compartilhou com os leitores que Antero estava em estado grave e "em seus dias finais". O jornalista havia sido sedado e se alimentava apenas por meio de sonda. Por conta do estágio avançado da doença, os cuidados eram apenas paliativos.

Paulo e Antero eram amigos e foram parceiros de trabalhos por anos. No texto compartilhado por Soares, ele revelou que o grande companheiro não falava mais.

"Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais. Se alimenta por sonda. Sinais vitais ainda respondem bem. [...] Família presente, apenas Cris, que vive em Paris, ainda não está. Chega na terça. Hoje fui com Alex Tseng, João Simões e Roberto Salim, me despedir dele. Muito triste e difícil", escreveu Amigão.

Antero trabalhava como comentarista no canal ESPN, no Brasil. Ao lado de Paulo Soares, era comentarista do programa SportsCenter. Além disso, atuou como repórter, editor e colunista do Estadão.

O velório de Antero Greco está marcado para às esta quinta-feira (16), a partir das 12h, no Cemitério do Redentor, em São Paulo, ao meio-dia desta quinta-feira. O enterro às 16h. O jornalista deixa a mulher, Leila, e seus dois filhos.