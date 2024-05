Paulo Soares, da ESPN, fala sobre estado de saúde de Antero Greco, que tem câncer terminal

O apresentador Paulo Soares, conhecido como Amigão, confirmou como está o estado de saúde de Antero Greco é grave. De acordo com o amigo, o jornalista “está em seus dias finais”.

Antero Greco, que foi diagnosticado com um tumor cerebral em junho de 2022. Atualmente, ele está internado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo.

O jornalista segue sedado e se alimenta por meio de sonda.

"Amigos, infelizmente o meu grande amigo e de todos nós, Antero Greco, está em seus dias finais. Tumor cerebral. Lutou desde junho de 22, mas agora não há mais o que fazer. Está no Mirante da Beneficência Portuguesa. Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais. Se alimenta por sonda. Sinais vitais ainda respondem bem”, escreveu Amigão em postagem nas redes sociais.

De acordo com Paulo Soares, o colega está na presença dos familiares: “Família presente, apenas Cris, que vive em Paris, ainda não está. Chega na terça. Hoje fui com Alex Tseng, João Simões e Roberto Salim, me despedir dele. Muito triste e dificil.”

“Imaginávamos ainda voltar a bancada do SportsCenter. Nosso sonho acabou. Vamos enviar luz e paz para que seja uma passagem tranquila. Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente. Antero, my friend, seu cabeçudo, acorda!!!!", completou.

Antero Greco passou mal ao vivo em setembro do ano passado, na ocasião, foi necessário antecipar uma cirurgia. Logo na sequência, passou por sessões de radioterapia.

Antego Greco tem 68 anos e se formou em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Sua carreira começou em 1974, como revisor do O Estado de S. Paulo até galgar a posição de editor.

Além disso, ele trabalhou em televisão, rádio e portais online, se destacando por causa de sua análise crítica, imparcial e descontraída do esporte. Ele é bastante lembrado na bancada da ESPN Brasil e da sua participação na criação do programa Futebol no Mundo. Também participou do SportsCenter e apresentou o Duetto, com Paulo Soares.

Antero Greco também é autor de livros como Seleção Nunca Vista e A Goleada, nos quais compartilha experiências e registros sobre o esporte mais popular do Brasil.