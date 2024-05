Relembre 7 bordões inesquecíveis de Silvio Luiz durante as narrações de jogos

Uma das vozes mais marcantes da narração do futebol brasileiro partiu na manhã desta quinta-feira (16): o jornalista esportivo, Silvio Luiz. Ele, com certeza, deixará saudades em todos que cresceram ouvindo as suas narrações. Seu jeito irreverente, que unia humor e descontração à informação esportiva, chamava a atenção até dos que não gostavam de futebol. Entre os momentos mais marcantes, os bordões únicos que ele usava durante as transmissões de jogos.

Relembre 7 bordões que eternizaram a voz de Sílvio Luiz na história da narração esportiva

"Olho no lance!” "Balançou o capim no fundo do gol!" "Pelas barbas do profeta!" ‘’O que foi que só você viu?" "Vai mandar lá no meio do pagode" "Pelo amor dos meus filhinhos!" "Olha o bambu!"

Silvio Luiz teve passagem pela Rede Bandeirantes, SBT, Rádio Transamérica, Rádio Jovem Pan, RedeTV! e até MTV, onde fez parte do programa RockGol. O narrador já trabalhou na Copa do Mundo de 1978, na Olimpíada de Atlanta-1996 e na Copa do Mundo de 1998. Nos anos 2000, participou das transmissões da Olimpíada de Pequim-2008 e já narrou também partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Italiano, do Campeonato Inglês, do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista.