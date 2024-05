Remo quer técnico Luizinho Lopes, mas abre conversas com outro treinador; saiba detalhes

Sem técnico após a demissão do paraguaio Gustavo Morínigo, o Remo tenta a contratação de um novo comandante, para a sequência da Série C do Brasileiro. A diretoria azulina trabalha para acertar com Luizinho Lopes, ex-Brusque, clube que o dispensou nesta semana e que disputa a Série B, porém, o Remo trabalha com um “plano B” e iniciou conversas com o técnico Allan Aal. A informação foi confirmada por uma fonte interna ao O Liberal.

O técnico Luizinho Lopes é a pessoa que a diretoria azulina acredita possuir o perfil para assumir o Remo, porém, as negociações ficaram um pouco travadas. O staff do treinador acredita que Luizinho possui mercado na Série B e pensa em aguardar mais um pouco a situação, já que ele deixou o Brusque recentemente, mas as negociações seguem.

Técnico Luizinho Lopes estava no Brusque-SC (Lucas Gabriel Cardoso / Brusque FC)

VEJA MAIS

Por conta da situação com Luizinho Lopes, o Remo busca outros nomes. A diretoria azulina trabalha com a possibilidade de negócio com Alan Aal, de 45 anos, que estava no Náutico-PE mas que foi demitido do Timbu antes do início da Série C. Allan Aal nos últimos anos rodou por clubes da Série B do Brasileiro, como Guarani-SP, CRB-AL, Grêmio Novorizontino-SP, Vila Nova-GO e no ano passado ABC-RN. Nesta temporada esteve à frente do Náutico, em 21 partidas, mas caiu do comando do alvirrubro pernambucano.

Allan Aal quando estava no CRB-AL (Victor Martiniano / Ascom CRB)

A diretoria do Remo trabalha com pressa. A intenção é que o clube anuncie a contratação de um novo técnico ainda nesta terça-feira, no máximo quarta (22), para que seja iniciara uma conversa entre o novo comandante e os jogadores. O Remo passa por um momento conturbado, com apenas uma vitória em cinco jogos, quatro pontos conquistados em 15 disputados e está na 14ª posição.

VEJA MAIS

O próximo compromisso azulino na Série C está marcado para o sábado (25), contra o Náutico-PE, às 17h, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE). A partida é considerada de “seis pontos”, já que o Timbu também possui quatro pontos, mesma pontuação do Leão Azul. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.