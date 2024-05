Torcedores do Remo protestam na sede social contra maus resultados do clube na Série C

Um grupo de torcedores do Remo se reuniu na noite desta segunda-feira (20), em frente à sede social do clube, que fica no bairro de Nazaré, para protestar contra os maus resultados da equipe na temporada. A manifestação ocorre minutos depois do anúncio da demissão do treinador azulino, Gustavo Mornínigo.

Apesar da queda do comandante remista, o protesto na sede tinha como principais alvos a diretoria e o elenco azulino. Por meio de faixas e gritos de ordem, os torcedores pediam a saída do presidente Antônio Carlos Teixeira, do executivo de futebol Sérgio Papellin e a dispensa de alguns jogadores do elenco.

O principal atleta contestado pela torcida é o atacante Ribamar. Sem marcar pelo Remo há 16 partidas, o jogador perdeu um pênalti na rodada passada da Série C, que poderia ter dado a vitória ao Leão Azul.

"Ribamar não deu certo em lugar nenhum. Foi chacota por onde passou, fez raiva nos clubes. Por que aqui no Remo ele iria dar certo?", questiona Alan Cabral, torcedor.

O protesto dos torcedores foi convocado por uma torcida organizada do Remo desde o último domingo (19), após o empate sem gols do Leão, em casa, com a Tombense-MG, pela Série C. Enquanto ocorre a manifestação, membros do Conselho Deliberativo (Condel) do clube estão reunidos na sede social para discutir mudanças na gestão do departamento de futebol azulino.

Protesto na sede social do Remo Cláudio Pinheiro/ O Liberal Cláudio Pinheiro/ O Liberal Cláudio Pinheiro/ O Liberal Cláudio Pinheiro/ O Liberal

Membros do Condel, que entravam na sede para participar da reunião, se manifestaram sobre o protesto. Segundo o conselheiro Marcelo Marçal, as reivindicações do Fenômeno Azul foram ouvidas e serão debatidas no encontro.

"Nós estamos aqui para entender a questão da gestão remista. Como membro do Condel, nosso dever é fiscalizar e orientar. Todas as demandas do torcedor serão levadas, pois a indignação não é apenas entre a torcida. É de todos nós", Marcelo Marçal, conselheiro do Remo.

Bastidores agitados

Mais cedo, o clube havia anunciado a demissão do técnico Gustavo Morínigo. O treinador, sai do Baenão com 54% de aproveitamento em 16 partidas disputadas no comando do Leão Azul.

No momento, o Leão vive intensa crise no departamento de futebol. Dentro de campo, a equipe amarga um início ruim de Série C, na 14ª colocação, com quatro pontos conquistados em cinco rodadas. Já nos bastidores, o presidente Tonhão e o executivo Papellin estão pressionados pela torcida e por uma saúde financeira instável.