Remo tem que dobrar aproveitamento para lutar por classificação na Série C, aponta site

Somar mais 26 pontos. É isso que o Remo precisa fazer para se classificar à segunda fase da Série C do Brasileirão. Com quatro pontos ganhos no torneio até a quinta rodada, o Leão precisa alcançar 30 para ter boas chances de avançar no torneio. Segundo o site Chance de Gol, especializado em estatística, a equipe que alcançar a pontuação indicada tem 90% de possibilidades de seguir para os quadrangulares.

O caminho, no entanto, não deve ser fácil para o Leão. Para chegar aos 30 pontos, a equipe azulina deverá ter aproveitamento de 61% até o final da primeira fase da Série C. O número, inclusive, é bem maior do que o Time de Periçá tem no momento. Até a quinta rodada, o aproveitamento da equipe é de apenas 26%.

Após o empate sem gols com a Tombense-MG, em casa, o Remo estacionou na 14ª posição da tabela. Apesar de sonhar com a classificação à segunda fase, o Leão está muito mais próximo da zona de rebaixamento e vê, pelo retrovisor, equipes que lutam contra a queda. A distância azulina para o primeiro time dentro do Z-4 é de apenas dois pontos.

Manutenção também requer esforço

Ainda segundo os dados do Chance de Gol, para se manter na Série C do próximo ano, o Remo precisa somar mais 17 pontos até o final do torneio. Conforme os estudos da plataforma, a meta a ser alcançada para a permanência é 21 pontos, que reduzem as possibilidades de queda para 5%.

Apesar disso, o Leão também precisará melhorar o desempenho caso queira alcançar a pontuação projetada. Para somar os 17 pontos necessários até o fim do torneio, o aproveitamento azulino deverá ser de 40%, número quase duas vezes maior do que o registrado atualmente.

Próximo compromisso

O Remo volta a disputar uma partida de Série C no próximo sábado (26), diante do Náutico-PE, às 17h, pela sexta rodada. A partida, que será disputada no Estádio dos Aflitos, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.