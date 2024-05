Após empate em casa, Remo demite técnico Gustavo Morínigo

Fim da linha! O técnico Gustavo Morínigo não é mais técnico do Remo. A informação foi divulgada pelo clube na tarde desta segunda-feira (20), um dia depois do empate sem gols do Leão Azul com a Tombense-MG, pela quinta rodada da Série C. De acordo com o Leão, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

Além de Morínigo, deixa o time do Baenão o auxiliar-técnico Diosnel Burgos. O clube completa a nota informando que já trabalha na busca por um novo nome para o comando técnico.

Falta, inclusive, menos de uma semana para que o Leão volte a campo pela Terceirona. No sábado (25), o time azulino encara o Náutico-PE, fora de casa, pela sexta rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Crise

A passagem de Morínigo pelo Remo, que começou no dia 4 de março, foi uma das piores do técnico paraguaio por clubes brasileiros. Com sete vitórias em 16 jogos disputados, Gustavo deixa o Leão com 54% de aproveitamento, números inferiores aos alcançados no Ceará-CE e Coritiba-PR. O trabalho realizado em Belém só foi melhor do que o registrado no Avaí-SC, quando o treinador deixou a equipe após nove partidas e nenhuma vitória conquistada.

Apesar disso, o início de trabalho de Morínigo no Leão foi positivo. O treinador liderou em quatro vitórias seguidas em partidas pelo Parazão e Copa Verde, mas perdeu fôlego em jogos decisivos. A sequência de clássicos contra o Paysandu no início do mês de abril, inclusive, foi fator determinante para a instauração de uma crise no Baenão.

Entre os dias 3 e 14 de abril, Remo e Paysandu se enfrentaram quatro vezes em partidas válidas pela semifinal da Copa Verde e final do Parazão. Após a sequência de duelos, o Leão saiu de campo eliminado nas duas competições e sem vencer um clássico sequer.

Somado a isso, o clube engatou uma sequência de maus resultados pela Série C do Brasileirão. A equipe perdeu as três primeiras partidas pelo torneio e chegou a amargar a lanterna da competição. Uma vitória sobre o Floresta-CE, na quarta rodada, deu fôlego ao treinador, que não suportou a um empate sem gols, em casa, na partida seguinte.

Gustavo Morínigo em números no Remo

Total de jogos: 16

Vitórias: 7

Empates: 2

Derrotas: 7

Gols marcados: 21

Gols sofridos: 13

Competições disputadas: 3 (Série C 2024, Parazão e Copa Verde 2024)

Aproveitamento: 54%