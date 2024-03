Remo anuncia o técnico paraguaio Gustavo Morínigo, vice-campeão da Libertadores

Fim da novela! O remo anunciou na manhã desta segunda-feira (4) o paraguaio Gustavo Morínigo, como seu novo técnico para o restante da temporada 2024. O comandante estava sem clube, mas possui no currículo um título paraguaio com o Nacional e foi vice-campeão da Libertadores também pelo Nacional.

Após uma negociação que se arrastou desde a última quinta-feira (29), o Remo enfim fez o anúncio do técnico Gustavo Morínigo para o lugar de Ricardo Catalá, que foi demitido após empate do Leão diante do São Francisco no Baenão. O paraguaio Morínigo, de 47 anos, chega ao Remo em meio a uma crise, que se arrasta desde a eliminação do clube na primeira fase da Copa do Brasil para o Porto Velho-RO.

Morínigo estava livre no mercado e seu último clube na carreira foi comandando o Avaí-SC, no Campeonato Brasileiro da Série B, no ano passado. No Brasil, além do Avaí, Gustavo Morínigo possui passagens pelo Coritiba-PR e também pelo Ceará-CE. No currículo o treinador também teve trabalhos no Cerro Porteño e Libertard, além do Nacional, clubes do Paraguai. No Nacional, o treinador teve seus resultados mais expressivos na carreira, onde conquistou o título do país em 2013, além do vice-campeonato da Libertadores em 2014, maior e mais importante competição do futebol Sul-Americano, perdendo a grande final para o San Lorenzo, da Argentina. O treinador ainda comandou as Seleções de base do Paraguai, nas categorias Sub-16, 17 e 20.

No Brasil, Morínigo conquistou o acesso à Série A do Brasileiro com o Coritiba, em 2021. Nesta temporada o treinador chegou a enfrentar o Remo suas vezes, uma em Belém, no Baenão, no empate sem gols e outra na capital paranaense, na vitória do Coza pelo marcador de 2 a 1. Com o clube alviverde, Morínigo foi campeão do Campeonato Paranaense em 2022, mas após um começo ruim na Série A, acabou sendo dispensado pela diretoria do Coritiba.

Já na temporada de 2023, Gustavo Morínigo foi contratado pelo Ceará-CE, onde teve um aproveitamento de 66% no Vozão, mas a derrota na decisão do estadual para o Fortaleza e a eliminação na Copa do Brasil, ainda na segunda fase, fizeram o técnico rodar na equipe alvinegra. No mesmo Ceará, Morínigo conseguiu levar o clube à decisão das Copa do Nordeste, comandou o time no jogo de ida, mas acabou dispensado antes da grande final, que terminou com o título do Vozão.

O novo técnico traz também uma comissão técnica completa, com o auxiliar também paraguaio, Diosnel Burgos, o preparador físico argentino Luís Gonzalo. Gustavo Morínigo tem chegada prevista para esta terça-feira (5).