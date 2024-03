Gustavo Morínigo, possível novo treinador do Remo, já foi vice-campeão da Libertadores; saiba mais

O Remo tem negociações avançadas para contratar o técnico paraguaio Gustavo Morínigo para o restante da temporada. No currículo, o treinador de 47 anos tem pouca experiência no futebol brasileiro, mas acumula conquistas internacionais que o credenciam a um bom trabalho no Leão Azul.

Ex-jogador profissional, Morínigo pendurou as chuteiras em 2012, mesmo ano que estreou na função de treinador, no Nacional-PAR. No tradicional clube paraguaio, o técnico ficou até o ano de 2015 e conquistou um campeonato nacional, em 2013.

Apesar disso, a grande façanha da carreira do treinador aconteceria no ano seguinte. Em 2014, Morínigo levou o clube à inédita final da Copa Libertadores. Na campanha, o Nacional despachou equipes tradicionais no torneio, como o Atlético-MG e o Velez Sarsfield-ARG, até chegar na decisão contra o San Lorenzo-ARG. A final, no entanto, foi vencida pelo time argentino por 2 a 1 no placar agregado.

Devido à passagem vitoriosa no Nacional-PAR, entre 2012 e 2014, Morínigo foi premiado como o melhor treinador paraguaio. Ao todo, foram 108 jogos: 55 vitórias, 21 empates e 32 derrotas, com aproveitamento de 56% no clube de Assunção.

Em seguida, o treinador comandou o Cerro Porteño-PAR e o Libertad-PAR, além ser responsável pelas categorias inferiores da seleção paraguaia. No Libertad, inclusive, foi eliminado pelo Palmeiras de Abel Ferreira nas quartas de final da Libertadores de 2020, ano em que o Verdão foi o campeão daquela edição.

Futebol brasileiro

Gustavo Morínigo já treinou o Coritiba (Divulgação / Coritiba)

O treinador chegou ao Brasil no início de 2021 para comandar o Coritiba-PR. No Coxa, ele disputou a Série B de 2021, junto com o Remo, e terminou o torneio com o acesso à Série A do ano seguinte.

Em 2022, Morínigo liderou o Coritiba ao título do Campeonato Paranaense, pondo fim a um jejum de títulos estaduais que durava cinco anos. No entanto, com o início da Série A, o paraguaio passou a acumular maus resultados no comando da equipe, frequentando a zona de rebaixamento, o que culminou na demissão do cargo.

Gustavo Morínigo teve passagem curta pelo Ceará (Felipe Santos/cearasc.com)

Em 2023, Morínigo foi anunciado como novo reforço do Ceará-CE. O aproveitamento no Vozão foi até positivo: 66%. No entanto, o treinador foi derrotado para o maior rival, o Fortaleza, na final do Campeonato Cearense e eliminado na segunda fase da Copa do Brasil para o Ituano, nos pênaltis. Os resultados ruins fizeram com que o treinador fosse demitido do cargo.

Nem a campanha boa do Vozão na Copa do Nordeste foi o suficiente para manter Morínigo no cargo. O treinador levou o Ceará-CE até a final do torneio, vencendo o primeiro jogo da decisão. No entanto, a demissão ocorreu antes do segundo jogo da final, no qual o time cearense conquistou o título.

A boa passagem pelo Ceará credenciou o treinador a outros trabalhos na Série B do Brasileirão. Em maio de 2023, o Morínigo foi anunciado como novo treinador no Avaí-SC. No entanto, a passagem pelo Leão da Ilha foi para se esquecer. Em nove jogos disputados no comando da equipe, o treinador acumulou cinco empates e quatro derrotas e foi demitido dois meses após contratado.

Morínigo no Brasil (Coritiba, Ceará, Avaí)

133 jogos

57 vitórias

32 empates

43 derrotas

Aproveitamento: 50,8%