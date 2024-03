Na última rodada da primeira fase do Parazão, Remo tem quatro jogadores pendurados

A última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense será decisiva para alguns clubes. A maioria ainda chega para lutar por uma vaga para as quartas de final. O clube do Remo chega garantido para encantar o Bragantino, no Diogão. No entanto, o Leão Azul vai para a partida com alguns jogadores pendurados.

Ao todo, quatro jogadores do Remo estão pendurados: os meias Thallys, Ícaro, Henrique e o zagueiro Ligger. Assim, caso eles tomem mais um cartão amarelo no jogo contra o Tubarão, estão fora do primeiro jogo da próxima fase.

Vale destacar que os cartões são zerados nas quartas de finais e passam a contar a partir do início da próxima fase. No entanto, quem for expulso ou chegar a três amarelos irá cumprir a suspensão no próximo jogo do Campeonato Paraense.

O Remo está na terceira colocação do Campeonato Paraense, com 14 pontos. O time vai para a última rodada sem um treinador, já que Ricardo Catalá foi demitido do cargo após o empate de 1 a 1 com o São Francisco. O auxiliar técnico Agnaldo de Jesus irá comandar o time contra o Bragantino.

A partida entre Remo e Bragantino ocorre no próximo domingo (3), às 15h30, no Diogão. O jogo vale uma vaga para o Tubarão ou o risco de rebaixamento.