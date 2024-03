Novo preparador de goleiros do Remo destaca confiança em Rangel e Lang: 'Confio muito nos dois'

Após a saída de Juninho Macaé, que estava à frente da preparação dos goleiros do Remo há oito temporadas, o Leão Azul anunciou um novo preparador de arqueiros: o gaúcho Daniel Crizel, de 44 anos. Nesta quarta-feira (28), o treinador falou com a rádio Liberal Mais 98.9 FM e contou um pouco sobre sua trajetória profissional.

Daniel começou a carreira no meio esportivo como atleta profissional e atuou como goleiro durante um tempo. No entanto, acabou virando preparador de goleiros após perceber não ter a "estatura privilegiada". Além da experiência prática, Crizel também possui conhecimentos acadêmicos, com cursos de graduação e mestrados, e chega no Remo para substituir Juninho Macaé, que trabalhava com os arqueiros do clube há cerca de oito anos.

"Minha trajetória foi guiada pela vida acadêmica. Priorizei fazer minha graduação, mestrado e especialização. Sempre trabalhei em clubes da cidade onde eu estudava. Fui goleiro profissional, mas não tinha a estatura privilegiada para isso e virei preparador. Minha última passagem foi no Vasco, onde fui muito feliz", contou o preparador.

No currículo, Crizel tem trabalhos pelas categorias de base do Juventude, Porto Alegre, Grêmio, Uberlândia, Pelotas, Caxias do Sul, Bahia, Seleção Brasileira de base e no Vasco da Gama.

No Remo, com a saída de Vinicius, Daniel tem à disposição dois goleiros: Marcelo Rangel e Léo Lang. O preparador afirmou que acompanha o trabalho dos jogadores e disse que tem boas referências sobre os dois e confia no trabalho deles.

"Com relação ao Marcelo [Rangel] e o Léo [Lang], eu já acompanho há muitos anos. Tem profissionais do meio do futebol que falam bem da capacidade e do caráter desses jogadores. Acho que o fato deles terem sido procurados pelo Remo já mostra a capacidade deles. Confio muito nos dois", destacou Crizel.

Durante a entrevista, o preparador ainda falou sobre a parceria que teria com Ricardo Catalá. Mas, o treinador foi demitido pelo Remo após o empate de 1 a 1 com o São Francisco pela sexta rodada do Parazão. Crizel havia mencionado que já atuou como adversário do ex-técnico do Remo, mas estava confiante para o desenvolvimento do trabalho entre os dois.

"Já trabalhei com atletas e treinadores de muito talento. Além de talento, gente que tinha vergonha na cara e vontade de trabalhar. Eu conheço o Catalá, já fui adversário dele quando ele treinava no Paraná. Agora estamos do mesmo lado e vamos buscar juntos para atingir os objetivos", apontou.

Até o momento, o Remo não anunciou o nome do treinador que assumirá o time no restante do Campeonato Paraense. O time está na terceira posição da tabela, com 14 pontos, e está classificado para a próxima fase do Parazão. O último desafio da equipe azulina na primeira etapa da competição será contra o Bragantino, no domingo (3), às 15h30, no Diogão.