Na coletiva pós-jogo, Papellin explica razões para demissão do técnico do Remo

Após o empate contra a equipe do São Francisco, a 10ª colocada no Campeonato Paraense, o executivo de futebol do Remo, Sérgio Papellin, tomou o lugar do técnico Ricardo Catalá e concedeu a tradicional entrevista coletiva pós-jogo. Sentado diante dos jornalistas, o dirigente disse o que todos já esperavam: Ricardo Catalá não segue no comando do time, após sucessivos fracassos em campo, que, aos poucos, foram tornando impossível sua passagem por Belém do Pará.

"O pior momento que existe para mim, no futebol, é esse, quando a gente tem que interromper um trabalho. Depois do jogo fui comunicado pela diretoria, o presidente, o vice, que não tínhamos mais condições de continuar com o trabalho do técnico Ricardo Catalá. Os resultados não estavam acontecendo e essa mudança se tornou inevitável", iniciou o executivo, que lamentou o fracasso de seu comando técnico.

"Seguramos devido à pessoa que ele é, pelo trabalho sério, mas infelizmente, em clube grande, você não pode se omitir. Você precisa tomar as decisões que precisa tomar. Após o jogo em Rondônia fomos muito pressionados e achamos que ainda não era a hora. Hoje, no entanto, não foi possível. Tivemos muitas chances, mas o futebol é ingrato. Ainda asim, acho que a arbitragem foi injusta conosco. Infelizmente vamos interromper o trabalho com o Ricardo e agora é tratar da parte burocrática".

Embora a intenção já tivesse sido estudada desde a eliminação na Copa do Brasil, Papellin garantiu que não estava no mercado, preferindo confiar numa reviravolta que não aconteceu.

"Em nenhum momento eu consultei algum treinador em respeito ao nosso profissional, além de que, esse mercado é difícil. Depois dessa saída, no entanto, eu tenho certeza que devo receber umas 50 ligações com indicações de treinador. Mas temos que traçar o perfil do técnico que queremos, o modelo de jogo, porque o Remo é um clube de tradição, onde treinador que jogue na retranca não se cria. Queremos um treinador que proponha o jogo, controle a partida, jogue ofensivamente. É assim que queremos e vamos garimpar no mercado".

Até o anúncio de um novo treinador, o Clube do Remo seguirá com uma comissão técnica "caseira", para o último confronto pela primeira fase do Parazão, contra o Bragantino, no próximo domingo.

"Vamos trabalhar com a comissão que temos em casa. Mariozinho, Agnaldo, Rafael. Já chegou o Daniel, em um momento turbulento. Vamos em busca de um novo técnico. Nós contratamos bons jogadores, que jogariam a Série B fácil, mas nem sempre, quando se junta bons jogadores, você consegue dar liga, encaixar. Aí quando não consegue, você tem que alternar até encontrar a formação ideal. Não conseguimos evoluir, fazer bons jogos. Futebol é como um espetáculo, é preciso vencer e convencer a torcida", apontou.

O dirigente, por fim, explicou os motivos que levaram a gestão azulina a segurar Catalá no cargo após a eliminação na Copa do Brasil, para o Porto Velho-RO, mas interromper o vínculo agora, apenas uma semana depois.

"Em Rondônia enfrentamos um adversário que era bem abaixo da nossa equipe, que conseguiu achar um gol e nós não conseguimos achar, como achamos hoje [quarta-feira, contra o São Francisco], quando nós criamos tantas chances quanto lá em Rondônia. Mas, assim, a diretoria acha que a equipe, nesses jogos, como contra o Águia, teve muita vontade, mas o futebol que apresentamos hoje não foi o que a gente esperava de evolução, então, por isso, a diretoria mudou de ideia a respeito da saída dele", concluiu Sérgio Papellin.