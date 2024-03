No Baenão, Remo deixa escapar a vitória e empata com o São Francisco pelo Campeonato Paraense

Remo e São Francisco se enfrentaram na noite desta quarta-feira (28), em partida atrasada da 6ª rodada do Parazão. No encontro de leões, o santareno mordeu primeiro, com Edgo, mas acabou levando a invertida azulina, assinada por Ícaro. Os dois times, no entanto, não conseguiram ampliar e a partida terminou em 1 a 1. Com o resultado, o Remo se mantém em terceiro, com 14 pontos, enquanto o São Francisco fica na 10ª, com seis pontos. Na última rodada, os times enfrentam Bragantino e Canaã, respectivamente.

Com a bola rolando, as duas equipes começaram a trocar passes, estudando a melhor forma de chegar ao ataque. A primeira finalização veio aos nove minutos, após boa entrada na área, pela esquerda, com Jaderson. O meia invadiu a grande área e tocou para trás, até o arremate de Felipinho. Devagar, o Remo construiu um domínio maior, chegando ao gol mais vezes. Em seguida, foi a vez de Ligger avançar até a intermediária e arriscar um chute perigoso.

Embora tenha se mantido atrás em boa parte da primeira etapa, o São Francisco aguardou o momento certo para sufocar a defesa remista e impor um surpreendente gol de bicicleta de Edgo, aos 28. A jogada começou em cobrança de lateral pela direita. Edgo recebeu, virou e fez o chute, defendido por Rangel. Na sobra, a bola parou nos pés de Marcos Paulo, que também chutou. Ícaro desviou e a bola subiu. Edgo, novamente, ajeitou para o alto e emendou uma meia bicicleta, sem chance de defesa.

O gol prematuro deixou o time azulino incomodado, enquanto a torcida vaiava o elenco, que imediatamente foi ao ataque e conseguiu igualar o placar num belo gol de Ícaro, aos 44. A jogada começou em uma cobrança curta de escanteio pela direita. Ribamar ajeitou de calcanhar para Marco Antônio, que levantou na grande área, onde o zagueiro aguardava para, de primeira, bater alto, surpreendendo o goleiro Gustavo Chaves, igualando a partida.

2º Tempo

Na volta do intervalo, os dois times fizeram mudanças. No lado azulino foram duas, com Raimar e Pavani nos lugares de Nathan e Camilo. Do lado adversário, Ramonzinho saiu para a entrada de Renan. Com os times mais descansados, aos poucos as jogadas de perigo foram fluindo. Aos 10, Renan avançou pela direita e cruzou rasteiro na área. Para evitar o perigo, Marcelo Rangel saiu de dois pés na bola, afastando para o contra-ataque. A resposta veio em seguida, com o cruzamento de Thalys, pela direita, até o cabeceio de Ribamar, que passou por cima do gol.

Catalá então promoveu uma estreia no time, com a entrada de Matheus Anjos no lugar de Henrique, além de Echaporã na vaga de Felipinho. Com o passar do tempo, o empate foi se tornando um bom negócio para o São Francisco, que passou a jogar nos contra-ataques, explorando as arrancadas na costa dos laterais azulinos. A torcida, por sua vez, se manifestava nas arquibancadas, inconformada com as mudanças do treinador azulino. O time ainda perdeu Ícaro, que saiu de maca, após choque com o adversário.

Nos minutos finais, a partida ficou mais tensa, com muitos lances faltosos e paradas para atendimento médico, tudo sob os gritos inconformados da torcida remista, que não aceitou as mudanças promovidas pelo treinador. Apesar da histeria, o Remo continuou sua saga em busca do gol, mas a baixa qualidade nas finalizações, especialmente as de Ribamar, impediu o progresso desejado, encerrando a partida num amargo 1 a 1, que para os azulinos teve gosto de derrota.

Ficha Técnica

Data: 28/02/2024

Hora: 20h

Local: Estádio do Baenão

Árbitro: André Michel Petri Galina

Assistentes: Rafael Bastos Cardoso e Felipe Souza da Silva

Cartões Amarelos: Ícaro, Thalys (Remo) Ramonzinho, Bruno Costa, Erick (São Francisco)

Clube do Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Ícaro (Reniê), Nathan (Raimar), Henrique (Matheus Anjos), Jaderson, Camilo (Pavani), Felipinho (Echaporã), Marco Antônio, Ribamar.

Técnico: Ricardo Catalá.

São Francisco: Gustavo Chaves; Ramonzinho (Renan), Bruno Costa, Erik, Camilo (Emerson); Negueba, Diego Borges, Mauo Ajuruteua (Vitor Siri), André Rosa; Marcos Paulo (Ruan Café) e Edgo (Darlison PH)

Técnico: Samuel Cândido.