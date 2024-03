Após saída de Juninho Macaé, Remo anuncia novo preparador de goleiros; veja

Horas depois do desligamento de Juninho Macaé do cargo de preparador de goleiros do Remo, a diretoria do clube anunciou o substituto para a função essencial no time azulino. Trata-se de Daniel Ricardi Crizel. O profissional tem 44 anos e é natural de Rio Grande-RS.

O novo preparador iniciou sua trajetória esportiva como goleiro e logo depois assumiu o compromisso na preparação dos atletas, tendo mais de 21 anos de experiência em treinamento de goleiros. No currículo, Daniel traz trabalhos pelas categorias de base do Juventude, Porto Alegre, Grêmio, Uberlândia, Pelotas, Caxias do Sul, Bahia, seleção brasileira de base e Vasco da Gama.

Sobre a nova função, Daniel comentou o desafio de ajudar o Leão Azul a superar a desconfiança da torcida com a saída do antigo preparador e a não renovação de Vinícius. Ambos estavam no Leão Azul há várias temporadas. "É uma honra poder trabalhar em um clube tão tradicional e com uma torcida maravilhosa como é do Clube do Remo. Nunca nos faltará empenho, dedicação e suor para potencializar ao máximo o talento de nossos atletas", disse.

Daniel chega em Belém nesta terça-feira (27).