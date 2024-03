Adversário do Remo nas oitavas da Copa Verde é goleado e eliminado da Copa do Brasil

O Remo terá pela frente do Trem-AP, nas oitavas de final da Copa Verde 2024 e, assim como o Remo, também foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. O Trem foi goleado pelo Sport-PE pelo placar de 4 a 0, no Estádio Zerão, em Macapá (AP) e deu adeus à competição nacional.

O Trem conquistou a vaga nas oitavas da Copa Verde 2024 ao vencer nos pênaltis, a equipe do Humaitá-AC, na cidade de Rio Branco (AC), após empate no tempo normal. A equipe do Amapá (AP) possui no elenco jogadores velhos conhecidos dos torcedores paraenses como o zagueiro Rubran, de 35 anos, que passou pelo Remo em 2014. Outro defensor que passou por Belém e veste a camisa do Trem é o zagueiro Diego Bispo, de 35 anos, que jogou no Paysandu em 2013.

No meio de campo, o Trem possui o volante Dudu, que defendeu o Remo em 2018 e foi campeão estadual pelo Leão Azul. O ataque do Trem conta com três atletas que passaram por Belém. O atacante Rafael Oliveira, o “Rafa Pop”, ex-Paysandu está nesta temporada no clube rubro-negro, além do atacante Silvio, cria das categorias de vase do Remo. Fechando o trio, o Trem acertou com Aleílson, que jogou este Parazão pelo Águia de Marabá, mas que foi dispensado pelo Azulão. Aleílsopn jogou tanto pelo Paysandu, em 2013, quanto pelo Remo, na temporada 2015.

Remo x Trem ainda não possui data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ocorrer. As datas disponíveis para o confronto são os dias 6 ou 13 de março. A partida irá ocorrer em Belém, possivelmente no Baenão e será jogo único. Quem vencer avança na competição, caso termine empatada a partida, a vaga nas quartas de final da Copa Verde será decidida nos pênaltis.