Remo: Sérgio Papellin detalha gestão de crise com goleiro Vinícius e cita ‘mal-estar’ no elenco

A maneira como a diretoria do Remo geriu a não renovação de contrato com o goleiro Vinícius, considerado um ídolo do clube, foi alvo de críticas de torcedores e imprensa. A crise se intensificou ao longo da semana quando o clube azulino anunciou, em conjunto, a liberação do jogador e a demissão do preparador de goleiros Juninho Macaé, na última segunda-feira (26). O executivo de futebol Sérgio Papellin abordou a questão durante entrevista coletiva na noite de quarta, no Baenão, logo após anunciar a saída do técnico Ricardo Catalá, e admitiu que houve um “mal-estar” no elenco.

VEJA MAIS

Catalá, inclusive, teve muitas vezes seu nome diretamente ligado à saída de Vinícius, já que passou a não mais relacioná-lo para os jogos este ano. Ou seja, de titular nos últimos sete anos, o camisa 1 passou a ser o terceiro goleiro em 2024. Papellin explicou que a decisão não foi do técnico, mas um consenso da diretoria.

"Quando cheguei aqui, em dezembro, a primeira missão que me incumbiram foi conversar com o Vinícius e explicar que o clube não ia renovar o contrato com ele. Eu gosto muito do Vinícius, acho ele uma pessoa decente, do bem, bom goleiro, mas está com quase 40 anos e foi uma decisão da diretoria não renovar para essa temporada. Chamei o Vinícius e a esposa aqui na minha sala, expliquei essa missão que me incumbiram”, revelou Papellin, que em seguida completou.

“Expliquei que no máximo a gente renovaria por mais 40 dias, até o final do estadual, mas, nesse período, aconteceram alguns fatos que criaram um mal-estar dele com o grupo e nós preferimos não renovar. Comuniquei essa semana e, como termina dia 1º [de março] o contrato e ele não ia para o jogo hoje, antecipamos e liberamos o Vinícius para ele cuidar do encerramento do contrato. Assim estão fazendo ele e a esposa, estão conduzindo com o Gustavo [Fonseca, diretor jurídico], porque a intenção do clube é honrar tudo que tinha de dívidas do passado e não deixar nada em aberto, para que ele siga a carreira dele", salientou o executivo azulino.

Assista à entrevista completa com Sérgio Papellin

Ainda sobre o tema, Sérgio Papellin argumentou que a decisão de não mais escalar Vinícius este ano foi tomada para que se testasse o nível dos novos contratados, Marcelo Rangel e Leo Lang, já que desde o começo do ano se sabia que o ídolo remista não permaneceria até o final da temporada no clube.

"Aqui no Remo é que a gente já decidiu que, nessa idade, nós tínhamos que buscar outros goleiros, tanto que trouxemos o Marcelo e o Leo e eles tinham prioridade de jogar para poder, o clube, observar se realmente a produção deles seria o ideal para toda a temporada. Outros dizem 'pô, sacanagem com o Vinícius, que não jogou', mas não adiantava botar o Vinícius para jogar se o contrato terminava agora, dia 1º [de março]. Você não ia saber se os outros iam ter condições de continuar o trabalho sem jogar, por isso que decidimos antecipar esse término de contrato dele", explicou o dirigente.

VEJA MAIS

Papellin ainda desejou sucesso ao goleiro, que, próximo de completar 40 anos, pretende seguir atuando em alguma equipe de Belém, já que paralelamente exerce o mandato de vereador da capital paraense até o final do ano.

“Não sou eu quem ia dizer se ele vai parar [de jogar] ou não, ele tem que tomar a decisão para a carreira dele. [...] O Vinícius é um cara que apesar da idade, tem 39 anos, ele tem uma condição física boa, tem um biotipo retilíneo, que não tem problema de gordura e ainda tem condições de jogar em outras equipes”, avaliou o Papellin.

Sem Ricardo Catalá, o Remo será comandado no próximo domingo (3), contra o Bragantino-PA, pelo auxiliar Mario Henrique, o Mariozinho; e o assistente de desenvolvimento Agnaldo de Jesus, enquanto a diretoria azulina busca no mercado um novo técnico. Quanto aos goleiros, além de Marcelo Rangel e Léo Lang, os jovens Alexandre e João, da base, têm treinado com o elenco profissional.